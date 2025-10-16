Hírlevél

Új részletek derültek ki a Titan tengeralattjáró tragédiájáról

A Titanic roncsainál eltűnt tengeralattjáró tragédiája óta két év telt el, a baleset körülményeit azonban azóta is vizsgálják. Most hivatalos jelentés számolt be a Titan tengeralattjáró tragédiájához vezető hiányosságokról.
Hivatalos amerikai jelentés állapította meg, hogy gyenge mérnöki tervezés és a jármű tesztelésének hiányosságai vezethettek a Titan tengeralattjáró tragédiájához. A baleset, amelyben mind az öt utas életét vesztetette, elkerülhető lett volna – írja a BBC.

Titan tengeralattjáró
A Titan tengeralattjáró - Fotó: HANDOUT / OceanGate Expeditions

A Titan tengeralattjáró végzetes hibái

A Titan az Észak-Atlanti-óceánban tűnt el, mintegy 372 mérföldnyire (kb. 600 kilométerre) a kanadai St. John’s városától, miközben a Titanic roncsaihoz próbált leereszkedni. A fedélzeten öt ember tartózkodott, akik fejenként 25 ezer dollárt (akkori árfolyamon kn. 9,5 millió forintot) fizettek a merülésért. A tragédia után az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) átfogó vizsgálatot indított. 

A jelentés szerint a Titan fejlesztésének mérnöki folyamata „elégtelen” volt: a hivatal megállapította, hogy az OceanGate nem végezte el megfelelően a tengeralattjáró tesztelését, ezért a cég nem ismerte a Titan tényleges teherbírását. A jármű ráadásul korábban megsérült, így már a végzetes merülés előtt ki kellett volna vonni a forgalomból.

2023 augusztusában az Egyesült Államok Parti Őrsége is közzétett egy súlyosan elmarasztaló jelentést, amely élesen bírálta az OceanGate hiányos biztonsági intézkedéseit. A jelentés szerint a baleset megelőzhető lett volna. 

A Titan tengeralattjáró tragédiájáról korábban az Origo is részletesen beszámolt.

 

