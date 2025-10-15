Hírlevél

Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

B-52H Stratofortress

Pánik a horizonton — amerikai atombombázó titokzatos útja lázban tartja a sajtót

Rejtélyes mozgásra lett figyelmes a texasi égbolt alatt a lakosság. Egy nagyteljesítményű amerikai bombázó titkos küldetés során repült át az állam felett, miközben hivatalos tájékoztatás nem érkezett a bevetés céljáról.
Egy nukleáris fegyverek szállítására is alkalmas amerikai bombázó rejtélyes repülése kavarta fel az állóvizet Texas felett. A hatalmas gép útvonalát több repüléskövető oldal is rögzítette, de a titkos küldetés célját egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a DailyMail. 

Az Egyesült Államok Légiereje által közzétett fotón egy, az 5. Bombázószázadhoz tartozó B-52H Stratofortress amerikai légierő repülőgép látható. Sajtóhírek szerint Egy nagyteljesítményű amerikai bombázó titkos küldetés során repült át az állam felett.
Az Egyesült Államok Légiereje által közzétett fotón egy, az 5. Bombázószázadhoz tartozó B-52H Stratofortress amerikai légierő repülőgép látható. Sajtóhírek szerint Egy nagyteljesítményű amerikai bombázó titkos küldetés során repült át az állam felett. Fotó: CHARLES FULTZ / US AIR FORCE

Helyi idő szerint kedden délután 1:18-kor emelkedett a levegőbe B-52H Stratofortress típusú bombázó Shreveportból, Louisiana államból. A gép Arkansas és Oklahoma légterén keresztül Texasba repült, miközben látványos köröket írt le Oklahoma City közelében és Észak-Texas felett. A légierő nem közölt hivatalos információt az akció céljáról, de a jelek arra utalnak, hogy egy titkos küldetés vagy egy összetett gyakorlatsorozat állhat a háttérben. 

A B-52-es eredetileg a hidegháború idején készült, hogy nagy hatótávolságú stratégiai bombázóként akár nukleáris fegyvereket is célba juttasson a világ bármely pontjára. 50 000 láb magasságban és 890 kilométer/óra feletti sebességgel képes repülni, miközben hatalmas rakományt vihet magával. 

Mi állhat a titkos küldetés hátterében? 

Az amerikai légierő szerint az ilyen repülések többnyire kiképzési gyakorlatok, stratégiai rotációk vagy készenléti műveletek részei. A mostani bevetés hívójele „TUFFF72” volt, ami gyakran összetett taktikai manővereket, légi csapás- és tengerészeti műveletek szimulációját jelzi. 

A modern B-52-eseket infravörös érzékelőkkel, célmegjelölő rendszerekkel és éjjellátó eszközökkel szerelik fel, így éjjel-nappal bevethetők. A gép egyedülálló módon alkalmas nukleáris robbanófejjel szerelt cirkálórakéták hordozására is.

 

