Pánik a horizonton — amerikai atombombázó titokzatos útja lázban tartja a sajtót

Egy nukleáris fegyverek szállítására is alkalmas amerikai bombázó rejtélyes repülése kavarta fel az állóvizet Texas felett. A hatalmas gép útvonalát több repüléskövető oldal is rögzítette, de a titkos küldetés célját egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a DailyMail.

Az Egyesült Államok Légiereje által közzétett fotón egy, az 5. Bombázószázadhoz tartozó B-52H Stratofortress amerikai légierő repülőgép látható. Sajtóhírek szerint Egy nagyteljesítményű amerikai bombázó titkos küldetés során repült át az állam felett. Fotó: CHARLES FULTZ / US AIR FORCE

Helyi idő szerint kedden délután 1:18-kor emelkedett a levegőbe B-52H Stratofortress típusú bombázó Shreveportból, Louisiana államból. A gép Arkansas és Oklahoma légterén keresztül Texasba repült, miközben látványos köröket írt le Oklahoma City közelében és Észak-Texas felett. A légierő nem közölt hivatalos információt az akció céljáról, de a jelek arra utalnak, hogy egy titkos küldetés vagy egy összetett gyakorlatsorozat állhat a háttérben.

A B-52-es eredetileg a hidegháború idején készült, hogy nagy hatótávolságú stratégiai bombázóként akár nukleáris fegyvereket is célba juttasson a világ bármely pontjára. 50 000 láb magasságban és 890 kilométer/óra feletti sebességgel képes repülni, miközben hatalmas rakományt vihet magával.

Mi állhat a titkos küldetés hátterében?

Az amerikai légierő szerint az ilyen repülések többnyire kiképzési gyakorlatok, stratégiai rotációk vagy készenléti műveletek részei. A mostani bevetés hívójele „TUFFF72” volt, ami gyakran összetett taktikai manővereket, légi csapás- és tengerészeti műveletek szimulációját jelzi.

A modern B-52-eseket infravörös érzékelőkkel, célmegjelölő rendszerekkel és éjjellátó eszközökkel szerelik fel, így éjjel-nappal bevethetők. A gép egyedülálló módon alkalmas nukleáris robbanófejjel szerelt cirkálórakéták hordozására is.