Titkos városok a világban, ahová a turisták sosem juthatnak el

A titkos városok létrejöttének oka sokféle lehet. Egyeseket katonai kutatások miatt hoztak létre, másokat ipari kísérletekhez, vagy éppen politikai okokból zártak el a külvilágtól. Ezek a helyek gyakran nem is szerepeltek régebbi térképeken, a lakóik pedig szigorú titoktartás alatt éltek.

Titkos városok a világban, ahová a turisták sosem jutnak el (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Híres titkos városok a világban

Oroszország – ZATO városok

A Szovjetunió idején több mint 40 titkos város jött létre, amelyeket „ZATO” néven emlegettek. Ezekben főként nukleáris fegyverek fejlesztése zajlott, és sokszor tízezrek éltek bennük, elzárva a külvilágtól.

Ozerszk (eredeti kódneve: Cseljabinszk-40): itt született meg a szovjet atombomba program. A városban még ma is szigorú ellenőrzés alatt zajlik az élet.

Szarov (Arzamas-16): itt fejlesztették a világ legerősebb nukleáris fegyverét, a Cár-bombát. A település hivatalosan sokáig nem is létezett, ma is csak engedéllyel lehet belépni.

USA – Area 51, Nevada

Az amerikai kormány sokáig tagadta az Area 51 létezését, míg 2013-ban hivatalosan is elismerték. A területet a hidegháború idején kísérleti repülőgépek tesztelésére használták.

Számos UFO-észlelés és összeesküvés-elmélet kapcsolódik hozzá.

A mai napig szigorúan őrzik, a közelében lévő út mentén „belépni tilos” táblák figyelmeztetik a kíváncsiskodókat.

51-es körzet, Nevada

Fotó: DAVID BECKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Észak-Korea – Titkos városok és földalatti bázisok

Az egyik legelszigeteltebb ország, ahol több rejtett városról és katonai komplexumról szólnak hírek.

Kanggye és környéke állítólag rakétakísérletek helyszíne.

Szökevények beszámolói szerint Észak-Koreában egész földalatti városok is működnek, amelyekről a külvilág szinte semmit sem tud.

Észak-Korea, a kínai határ felől

Fotó: CFOTO / NurPhoto

Kína – Lop Nur

A Lop Nur régiót sokáig „Kína atomerődjének” nevezték, mivel itt hajtották végre az ország első nukleáris tesztjeit az 1960-as évektől kezdve.

A térségben ma is működnek katonai bázisok.

A sivatagos környezet és a titkolózás miatt a hely a modern felfedezők és összeesküvés-elmélet hívők kedvenc témája lett.

Lop Nur, Kína

Fotó: ZHAO GE / XINHUA

Bár Pripjaty nem titkos katonai város volt, a csernobili katasztrófa után a világ egyik legismertebb tiltott zónája lett.