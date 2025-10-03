Hírlevél

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

város

Titkos városok a világban, ahová a turisták sosem juthatnak el

Vajon mi rejtőzik a térképen fekete foltként jelölt területeken? A titkos városok mindig is izgalommal töltötték el az embereket, hiszen tiltott zónákról, katonai bázisokról és elzárt településekről van szó, ahová a hétköznapi ember sosem teheti be a lábát.
A titkos városok létrejöttének oka sokféle lehet. Egyeseket katonai kutatások miatt hoztak létre, másokat ipari kísérletekhez, vagy éppen politikai okokból zártak el a külvilágtól. Ezek a helyek gyakran nem is szerepeltek régebbi térképeken, a lakóik pedig szigorú titoktartás alatt éltek.

Titkos városok a világban, ahová a turisták sosem jutnak el
Titkos városok a világban, ahová a turisták sosem jutnak el (A kép illusztráció!)
Fotó: Unsplash

Híres titkos városok a világban

Oroszország – ZATO városok

A Szovjetunió idején több mint 40 titkos város jött létre, amelyeket „ZATO” néven emlegettek. Ezekben főként nukleáris fegyverek fejlesztése zajlott, és sokszor tízezrek éltek bennük, elzárva a külvilágtól.

  • Ozerszk (eredeti kódneve: Cseljabinszk-40): itt született meg a szovjet atombomba program. A városban még ma is szigorú ellenőrzés alatt zajlik az élet.
  • Szarov (Arzamas-16): itt fejlesztették a világ legerősebb nukleáris fegyverét, a Cár-bombát. A település hivatalosan sokáig nem is létezett, ma is csak engedéllyel lehet belépni.

USA – Area 51, Nevada

Az amerikai kormány sokáig tagadta az Area 51 létezését, míg 2013-ban hivatalosan is elismerték. A területet a hidegháború idején kísérleti repülőgépek tesztelésére használták.

  • Számos UFO-észlelés és összeesküvés-elmélet kapcsolódik hozzá.
  • A mai napig szigorúan őrzik, a közelében lévő út mentén „belépni tilos” táblák figyelmeztetik a kíváncsiskodókat.
RACHEL, NEVADA - JULY 22: A warning sign is posted at the back gate at the top-secret military installation at the Nevada Test and Training Range known as Area 51 on July 22, 2019 near Rachel, Nevada. A Facebook event entitled, "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us," which the author stated was meant as a joke, calls for people to storm the highly classified U.S. Air Force facility on September 20, 2019, to address a conspiracy theory that the U.S. government is conducting tests with space aliens. David Becker/Getty Images/AFP (Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
51-es körzet, Nevada
Fotó: DAVID BECKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Észak-Korea – Titkos városok és földalatti bázisok

Az egyik legelszigeteltebb ország, ahol több rejtett városról és katonai komplexumról szólnak hírek.

  • Kanggye és környéke állítólag rakétakísérletek helyszíne.
  • Szökevények beszámolói szerint Észak-Koreában egész földalatti városok is működnek, amelyekről a külvilág szinte semmit sem tud.
A photo is showing the Raseon Doumanjiang Cave in North Korea, along the China-North Korea border in Hunchun city, Jilin province, in Tumen, China, on July 14, 2024. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
Észak-Korea, a kínai határ felől
Fotó: CFOTO / NurPhoto

Kína – Lop Nur

A Lop Nur régiót sokáig „Kína atomerődjének” nevezték, mivel itt hajtották végre az ország első nukleáris tesztjeit az 1960-as évektől kezdve.

  • A térségben ma is működnek katonai bázisok.
  • A sivatagos környezet és a titkolózás miatt a hely a modern felfedezők és összeesküvés-elmélet hívők kedvenc témája lett.
(190821) -- YULI, Aug. 21, 2019 (Xinhua) -- Aerial photo taken on June 19, 2019 shows the part view of Lop Nur People Village in Yuli County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Lop Nur People Village is located in Yuli County, where Tarim River flows through the deserts with populus euphratica forests' reflection on the shimmering waves. Amudun Abudu, a 61-year old typical Lop Nur villager, works in local tourism industry. With the changes of the times, many Lop Nur people have various options for a living, yet he insists on the tradition of fishing in rivers and lakes. Not only does he make delicious roast fish, Amudun also makes canoe models and pen holders made of populus euphratica trees for tourists during the tourist rush season. Like other local villagers, Amudun Abudu's life benefits from the improvement of the environment. Since the initiation of management of Tarim waters, the silted up river bed has been filled with water again. Along the river bank, populus euphratica forests were brought back to life again. Meanwhile, the improvement of infrastructure leads to the increase of visiting tourists. By the end of July, Yuli County has welcomed 780,000 arrivals and received over 110 million yuan (around 15.58 million U.S. dollars) in tourist revenue, up 63.14% and 119.42% on a year-on-year basis. (Xinhua/Zhao Ge) (Photo by Zhao Ge / Xinhua via AFP)
Lop Nur, Kína
Fotó: ZHAO GE / XINHUA

Pripjaty, Ukrajna – Az elhagyott szellemváros

Bár Pripjaty nem titkos katonai város volt, a csernobili katasztrófa után a világ egyik legismertebb tiltott zónája lett.

  • 1986-ban a nukleáris baleset után a teljes lakosságot evakuálták.
  • A város máig lakatlan, a turisták csak korlátozottan, szervezett túrák keretében látogathatják.
CHERNOBYL, UKRAINE - MARCH 17: A view from Chernobyl as Ukrainian soldiers visit the 30-kilometer exclusion zone surrounding the Chernobyl nuclear power plant and the town of Pripyat where thousands of people who once worked at the nuclear power plant live, in Chernobyl, Ukraine on March 17, 2024. The traces of the explosion at the Chernobyl Nuclear Power Plant, the scene of the world's biggest nuclear disaster, still bear the traces of the explosion 38 years later. Pripyat, which was established in 1970 for Chernobyl Nuclear Power Plant workers and abandoned after the disaster, resembles a ghost town. While the accident that took place on April 26, 1986 at the plant 110 kilometers away from Kyiv, remains in the memories, the consequences of the accident are still being discussed on the international agenda. Gian Marco Benedetto / Anadolu (Photo by Gian Marco Benedetto / Anadolu via AFP)
Pripjaty, Ukrajna
Fotó: GIAN MARCO BENEDETTO / ANADOLU

Titkos városok és a turizmus tiltása

Míg a világ legnagyobb metropoliszai milliókat vonzanak évente, a titkos városok teljesen más szabályok szerint működnek. Ide turisták nem léphetnek be, és sokszor még a helyi lakosság is alig tud róluk valamit. Ez a titokzatosság adja vonzerejüket – legalábbis képzeletben.

Miért vonzanak minket a titkos városok?

Az ember mindig is kíváncsi volt a tiltott dolgokra. A titkos városok azért foglalkoztatják a fantáziát, mert rejtett világokat sejtetnek – helyeket, ahová csak kevesek nyerhetnek belépést. Bár mi magunk valószínűleg sosem jutunk el ide, a történeteik újra és újra izgalomba hozzák a világot.

 

