Elképesztő felfedezés: ősi erőd romjaira bukkantak a híres bibliai út mentén

Archeológusok különleges felfedezést tettek a Sínai-félsziget északi részén: egy több mint háromezer éves, hatalmas erőd romjait tárták fel, amely közvetlenül azon az ősi útvonalon fekszik, amelyet a Biblia szerint az izraeliták Mózes vezetésével elkerültek a kivonulás során. A titokzatos romok a Horus katonai út mentén helyezkednek el, amely az ókori Egyiptom és Kánaán közötti fontos katonai és kereskedelmi útvonal volt – írja a DailyMail.

Mózes nyomában: titokzatos romokra bukkantak (A kép illusztráció.)

A titokzatos romok nyomában

A feltárt erődítmény 11 védőtornyot, vastag agyagtéglafalakat és mindennapi élet nyomait rejti. Az ásatások során cseréptöredékeket, kerámiatárgyakat, valamint egy I. Thotmesz fáraó nevét viselő korsót is találtak, amely segítette a kutatókat az erőd pontos időszámításának meghatározásában. A lelet miatt a régészek úgy vélik, a terület az Egyiptom Újbirodalmi korszakában, i.e. 1550–1070-ben volt lakott.

Az erőd nemcsak katonai szempontból volt jelentős, hanem a mindennapi élet nyomai, mint a hatalmas kenyérsütő kemence és az odavitt vulkanikus kövek, lenyűgöző képet adnak az ókori határvidék életéről.

A felfedezés felkeltette a történészek érdeklődését is: bár nem bizonyítja teljes egészében a bibliai kivonulás történetét, alátámaszt több fontos feltevést is.

Különleges ősi iratokat találtak

Egy különleges felfedezés ismét reflektorfénybe került: egy titokzatos ókori egyiptomi kézirat. Az Ipuwer papirusz sokak szerint szinte szó szerint visszaadja a bibliai tíz csapás történetét. Az Ipuwer papirusz az ókori Egyiptom egyik legismertebb, Kr. e. 1550–1290 közé datált kézirata. A dokumentum költői panasz formájában született, és olyan katasztrófákról, éhínségről, társadalmi válságokról számol be, amelyek sokak szerint szinte teljesen egybevágnak a Biblia Exodus könyvében leírt tíz csapással.