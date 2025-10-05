Megrázó videók a pusztító katasztrófáról – többen meghaltak

A helyi hatóságok jelentései szerint legalább hatvan ember vesztette életét az elmúlt napokban, miután a heves esőzés okozta árvizek és földcsuszamlások elsöpörték Nepál és India több falvát. A hegyvidéki területeken házak dőltek össze, utak váltak járhatatlanná, és több száz család kényszerült elhagyni otthonát, miközben többen meghaltak a pusztító természeti katasztrófa során.

Többen meghaltak áradások során Nepálban és Indiában (A kép illusztráció és egy indonéziai áradás során készült)

Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Legkevesebb hatvan emberéletet követeltek az elmúlt két nap során Nepálra és India északkeleti részére lezúduló heves esőzések okozta árvizek és földcsuszamlások - derül ki a helyi hatóságok közléseiből.

Nepálban a pénteken kezdődött esőzésben legkevesebb negyvenhárman haltak meg, közöttük harmincheten egyedül Illam keleti járásban - közölte Santi Mahat, az országos katasztrófaelhárítási hivatal szóvivője.

Tizenkét ember megsérült, öten eltűntek.

Az árvizek utakat tettek járhatatlanná, egyes övezeteket nagyon nehéz megközelíteni. A mentők kénytelenek gyalog közlekedni Szunita Nepal, az Illam járási közigazgatás egyik vezetője szerint.

A fővárosban, Katmanduban a nagy csapadékmennyiség miatt kiléptek a medrükből a folyók, elárasztva a környéket. A lakosság kimenekítésére hajókat és helikoptereket vezényeltek a térségbe.

Nepal has released enormous amount of water and all 58 gares of Kosi barrage is now open.



North Bihar, please brace for the floods.



pic.twitter.com/1BQsRq7mfW — With Love Bihar (@WithLoveBihar) October 5, 2025

A fölcsuszamlások is utakat zártak el és megzavarták a légiforgalmat is.

Susila Karki, a szeptemberi zavargások után hivatalba lépett ügyvivő miniszterelnök biztosította a polgárokat, hogy a hivatalos szervek minden segítséget megadnak a bajbajutottaknak.

A határ másik oldalán, az indiai Dardzsiling térségében szintén heves esőzések pusztítottak. Hars C. Sringla helyi parlamenti képviselő szerint a természeti csapásnak legkevesebb harminc halálos áldozata van.

A képviselő szerint a Kelet-Bengál állambeli térségben számos magashegyi övezetet zárt el az ár a külvilágtól, utakat rombolt le, legkevesebb két hidat elsöpört.

Narendra Modi indiai miniszterelnök részvétet fejezte ki az áldozatoknak, és minden lehetséges segítséget megígért az újdelhi kormányzat nevében.

Ezek a jelenségek gyakoriak Délkelet-Ázsiában a monszunévszak idején, június és szeptember között, de a tudósok szerint súlyosbítja őket az általános éghajlatváltozás.

A katmandui székhelyű, a Hindukus fenntartható fejlődéséért létrehozott nemzetközi központ (ICIMOD) már júniusban figyelmeztetett, hogy az idei monszunévszakban megnő a katasztrófaveszély.

A megemelkedett hőmérséklet és a szélsőséges esőzések növelik az árvizek, földcsuszamlások és törmelékfolyások okozta szerencsétlenségek kockázatát

- vélték a szakértők.