Ön tudja, mi történik, ha napi 24 tojást fogyaszt?

Egy harvardi orvostanhallgató egészen meghökkentő kísérletbe kezdett: egy egész hónapon keresztül minden nap 24 tojást evett, összesen 720-at. A célja azonban nem a figyelemfelkeltés volt, hanem azt akarta kideríteni, vajon a tojásfogyasztás valóban megemeli-e a koleszterinszintet, ahogyan azt a közvélemény tartja. A kísérlet meglepő eredményéről a FOCUS online számolt be.

Megdőlt a tojásmítosz - Fotó: THOMAS IMO / Photothek Media Lab

A kutató, aki megdöntötte a tojásmítoszt

Nick Norwitz, a Harvard Egyetem orvostanhallgatója és korábbi oxfordi kutató már évek óta vizsgálja a koleszterin és az étrend kapcsolatát, különösen a ketogén, azaz alacsony szénhidrát- és magas zsírtartalmú táplálkozás hatásait.

A kísérlet során elfogyasztott 720 tojás összesen több mint 133 ezer milligramm koleszterint jelentett, Norwitz vérképe azonban meglepő módon nem romlott. A kutató koleszterinszintje nem nőtt, sőt az LDL-értéke – a „rossz” koleszterin – 20 százalékkal csökkent.

Norwitz szerint a tojásokat alaptalanul bélyegzik meg és démonizálják, hiszen nem feltétlenül vezetnek magas koleszterinszinthez. A koleszterin önmagában fontos a szervezet számára: részt vesz a sejthártya felépítésében és az anyagcsere-folyamatokban.

A legújabb kutatások megerősítik Norwitz tapasztalatait: az étkezés csak kis mértékben hat a koleszterinszintre, a döntő tényező a genetika.

A májban található LDL-receptorok felelősek a koleszterin lebontásáért, és hogy valakinek mennyi ilyen receptora van, az öröklött tulajdonság.

Egészséges étrend: nem a tojás a probléma

Bár a túl magas koleszterinszint valóban fokozhatja a szívbetegségek kockázatát, a megelőzés kulcsa nem a tojás kerülése, sokkal inkább az életmód egésze: a mozgás, a dohányzás elhagyása és a kiegyensúlyozott étrend. A szakértők szerint a mediterrán diéta – sok zöldséggel, hallal, diófélékkel és olívaolajjal – továbbra is a legegészségesebb.

A tojás önmagában értékes tápanyagforrás, tele vitaminokkal, ásványi anyagokkal és fehérjével.

Norwitz gyümölcsökkel egészítette ki étrendjét, ami kiegyensúlyozottabbá tette a kísérletet – azonban a napi 24 tojás hosszú távon semmiképp sem követendő, hiszen egyoldalú táplálkozáshoz vezethet. A tanulság inkább az, hogy a tojás nem ellenség, hanem egy egészséges étrend része lehet, ha mértékkel fogyasztjuk.