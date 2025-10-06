Hollywood forrong: ígéretes kapcsolat érhetett véget

A 37 éves kubai származású színésznő, Ana de Armas a Louis Vuitton divatbemutatón vett részt, majd több barátjával járta Párizst. A rajongók azonban azonnal kiszúrták, hogy a társaságában egy ismeretlen férfi is feltűnt, miközben Tom Cruise már hetek óta sehol -írja a DailyMail.

Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolatáról találgatnak, miután a színésznőt egy másik férfival látták Párizsban. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Tom Cruise ajándékokkal halmozta el Ana de Armast — most mégis külön utakon járnak

A páros legutóbb július végén mutatkozott együtt Vermontban, ahol kézen fogva sétáltak, és látszólag boldogok voltak. A románc még februárban kezdődött, miután közös projekten, a Deeper című filmen kezdtek együtt dolgozni. A produkció azonban a hírek szerint anyagi okok miatt csúszik, és azóta sem indult el.

Bennfentesek szerint Tom Cruise már a kapcsolat elején elhalmozta Anát figyelmességekkel — virágokkal, könyvekkel, ékszerekkel és luxusutazásokkal. A színésznő korábban rajongva beszélt arról, hogy imád utazni, és Cruise „mindenhová elrepítette, ahová csak akart menni”.

Szeptemberben viszont Ana már egyedül tűnt fel Puerto Ricóban, ahol a rapper Bad Bunny koncertjén bulizott. A videókon önfeledten táncol és nevet, miközben Tom Cruise továbbra is eltűnt a nyilvánosság elől. Egyes források szerint a kapcsolat „szünetel”, mások szerint már véget is ért.

