Tom Cruis

Vége! Tom Cruise és Ana de Armas már csak barátok – kiderült, miért

1 órája
A hollywoodi álompárok sem tartanak örökké. A friss hírek szerint véget ért Ana de Armas és Tom Cruise románca, amely alig kilenc hónapig tartott. A színésznő emiatt most „nincs a legjobb formájában” – állítja egy közeli forrás.
Tom CruiskapcsolatsztárpárAna de Armas

Ana de Armas és Tom Cruise kapcsolata idén februárban kezdődött, amikor munka kapcsán találkoztak először Londonban. A találkozóból hamar romantika lett, és a sztárpár gyorsan a reflektorfénybe került: együtt tűntek fel elegáns vacsorákon, koncerteken, majd nyáron már közös utazásokra is indultak. Júliusban kézen fogva romantikáztak Vermont festői utcáin, előtte pedig együtt buliztak a Wembley Stadionban az Oasis koncertjén — mindez arra utalt, hogy közöttük valódi szerelem szövődött.

Tom Cruise - Cuban-Spanish actress Ana de Armas wearing a custom Louis Vuitton dress arrives at the Los Angeles Special Screening Of Lionsgate's 'From the World of John Wick: Ballerina' held at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Vége! Tom Cruise és Ana de Armas már csak barátok
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto / AFP

De végül csak barátság maradt a nagy szerelemből?

A színésznő állítólag nehezen viseli, hogy 2024-re egészen más jövőt képzelt el magának és Tom Cruise oldalán. Kapcsolatuk azonban „nem ment volna hosszú távon” – hangzik a bennfentesek magyarázata. A szakítás ellenére továbbra is együtt dolgoznak majd a készülő közös filmjükön, a Deeper című természetfeletti thrillerben, amely azonban jelenleg szintén parkolópályán van.

A hírek szerint „baráti jó viszonyban” váltak el, és egyikük sem omlott össze lelkileg — Ana például nem rejtőzött el, kedden Los Angelesben fotózták könnyed, hétköznapi szettben, ahogy kutyáját sétáltatta - írja a DailyMail.

Mi állhat a szakítás mögött? – Tom Cruise rajongása sem volt elég

Bár Tom Cruise állítólag elhalmozta őt romantikus gesztusokkal, ajándékokkal és luxusutazásokkal, 

a szikra idővel eltűnt.

A kapcsolat elején virágok, ékszerek, dizájnruhák és spontán világkörüli utak is szerepeltek a programban: Cruise még azt is figyelmesen figyelte, milyen könyveket szeret Ana.

A közeli barátok szerint:

Jól megvoltak együtt, de jobban működnek barátként.

A párt legutóbb nyár közepén látták kéz a kézben Vermontban, majd közös megjelenések sora következett Európában — koncerteken, divateseményeken, éttermekben. A romantika azonban csendben kikopott.

Most új fejezet kezdődik: Ana ismét a filmezésre és modellmunkáira koncentrál, Tom pedig… nos, ő talán már következő kalandjára készül.

További híreinket Ana de Armasról az Origo.hu felületén találja. 

 

