Rendkívüli:

Ana de Armas

Tom Cruise és Ana de Armas szakítottak kilenc hónap után

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Egy újabb hollywoodi szerelem ért véget.Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolatát kilenc hónap után lezárták. A sztárpár közösen döntött a szakítás mellett, miután rájöttek, hogy eltűnt a kezdeti szenvedély. A két színész baráti viszonyban marad, és a munka továbbra is összeköti őket.
Ana de ArmasszakítottTom Cruise

A 63 éves Tom Cruise, aki korábban Nicole Kidman férje volt, és a 37 éves Bond-lány, Ana de Armas és Tom Cruise kilenc hónapnyi kapcsolat után különváltak. A The US Sun szerint a döntés közös volt, és nem botrány, hanem a „szikra elmúlása” vezetett a szakításhoz.

Exclusif - Tom Cruise sur le plateau de 20h30 le dimanche présenté par Laurent Delahousse en marge du 78ème Festival International du Film de Cannes, France, le 13 mai 2025. © Jack Tribeca/Bestimage
Tom Cruise szakított Ana de Armassal Fotó: Jack Tribeca / Bestimage / 00708515

A hollywood-i sztárpár kapcsolata véget ért

A Daily Mail egy forrása szerint:

Tom és Ana jól érezték magukat együtt, de a kapcsolatuk ideje lejárt. Jó barátok maradnak, de már nem randiznak. Egyszerűen rájöttek, hogy nem fog hosszú távon működni, és barátként jobban kijönnek.

Cuban-Spanish actress Ana de Armas wearing a custom Louis Vuitton dress arrives at the Los Angeles Special Screening Of Lionsgate's 'From the World of John Wick: Ballerina' held at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Ana de Armas
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Bár a romantika véget ért, a két színész továbbra is együtt dolgozik: Ana de Armas a Tom Cruissal történő szakítása ellenére már szerepet kapott a színészlegenda következő filmjében.

 

 

