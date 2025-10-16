Tom Cruise és Ana de Armas szakítottak kilenc hónap után

A 63 éves Tom Cruise, aki korábban Nicole Kidman férje volt, és a 37 éves Bond-lány, Ana de Armas és Tom Cruise kilenc hónapnyi kapcsolat után különváltak. A The US Sun szerint a döntés közös volt, és nem botrány, hanem a „szikra elmúlása” vezetett a szakításhoz.
A hollywood-i sztárpár kapcsolata véget ért
A Daily Mail egy forrása szerint:
Tom és Ana jól érezték magukat együtt, de a kapcsolatuk ideje lejárt. Jó barátok maradnak, de már nem randiznak. Egyszerűen rájöttek, hogy nem fog hosszú távon működni, és barátként jobban kijönnek.
Bár a romantika véget ért, a két színész továbbra is együtt dolgozik: Ana de Armas a Tom Cruissal történő szakítása ellenére már szerepet kapott a színészlegenda következő filmjében.