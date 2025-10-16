A The National Interest elemzője, Brandon Weichert szerint a Tomahawk rakéták nem sebezhetetlenek, és a Kreml légvédelme már bizonyította hatékonyságát. „A Tomahawkokat le lehet lőni – és le is fogják lőni – az orosz légvédelmi rendszerek. Ezt több mint 25 éve bebizonyították, és azóta Moszkva védelmi technológiája csak fejlődött” – írta a szakértő.

Amerikai elemzők szerint a Tomahawk cirkálórakéták egy része átjuthat az orosz légvédelmen, de több is megsemmisülhet útközben.

Fotó: HANDOUT / AUSTRALIAN DEFENCE

Weichert emlékeztetett rá, hogy még a szerb hadsereg is képes volt Tomahawk rakétákat megsemmisíteni 1999-ben, a NATO-légicsapások idején. A siker kulcsa a radaros megfigyelés, a föld-levegő rakéták és az elektronikai hadviselés kombinációja volt – írja a Lenta.

Tomahawk: nem forradalmi fegyver, hanem túlértékelt eszköz

Az elemző szerint a régebbi, S–125 „Neva”, 2K12 „Kub” és S–75 típusú rendszerek is képesek lehetnek egy Tomahawk rakéta lelövésére, ha megfelelően alkalmazzák őket. Ugyanakkor a legújabb generációs modellek már fejlett inerciális navigációs rendszerrel működnek, amelynek elemeihez az orosz fél állítólag Szíriában hozzáférhetett, miután elemezte a lelőtt amerikai rakéták maradványait.

Weichert hangsúlyozta: a Tomahawk nem az a „forradalmi szuperfegyver”, aminek Kijev és Washington beállítja. Ehelyett az Egyesült Államoknak inkább arra kellene koncentrálnia, hogy felkészítse Brüsszelt és Kijevet egy Moszkvával kötendő békemegállapodásra.