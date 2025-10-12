Zelenszkij elszólta magát – itt fognak becsapódni a halálos rakéták

Hírlevél

Volodimir Zelenszkij elnök új részleteket árult el az Egyesült Államokkal folytatott fegyverszállítási tárgyalásokról. A Tomahawk rakéták szerinte kizárólag katonai célpontok megsemmisítésére szolgálnának, nem pedig civil támadásokra. Az ukrán vezető szerint a döntés üzenetértékű lenne Moszkva számára, és növelné Ukrajna védelmi képességeit a háborúban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap kijelentette, hogy Ukrajna a Tomahawk típusú amerikai cirkálórakétákat kizárólag katonai célok elérésére használná fel. A Reuters értesülései szerint Zelenszkij hangsúlyozta, hogy semmilyen körülmények között nem vetnék be a fegyvereket orosz civil lakosság ellen. „Ukrajna nem támad civileket. Ha megkapjuk a Tomahawk rakétákat, azokkal csak katonai célpontokat érünk el” - számol be a Lenta.

Tomahawk rakéták csak katonai célokra – ezt ígéri Zelenszkij

Korábban Zelenszkij arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnökkel több alkalommal tárgyalt a rakéták szállításának lehetőségéről. Mint mondta, a fegyverek átadása „jelzésértékű lépés lenne”, amely növelheti a nyomást Oroszországra.

„Látjuk és halljuk, hogy Oroszország tart ettől a lehetőségtől. Ha az amerikaiak valóban átadják nekünk a Tomahawkokat, az egyértelmű üzenet: a nyomás működik” – fogalmazott Zelenszkij.

A két vezető az elmúlt napokban két egymást követő napon is telefonon egyeztetett. A tárgyalások témái között szerepelt az energetika, a gázellátás, valamint Ukrajna védelmi képességeinek erősítése is.

A Tomahawk rakéták az Egyesült Államok egyik legismertebb precíziós fegyverei, amelyek nagy hatótávolságuknak és pontosságuknak köszönhetően stratégiai előnyt biztosíthatnak a frontvonalban harcoló ukrán erők számára.

