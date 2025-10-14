Hírlevél

„Veszélyes idők jönnek” – a totális háború felé sodródhat Európa

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az Egyesült Államok Tomahawk-rakétákat szállíthat Ukrajnának, de csak abban az esetben, ha Kijev teljes körű mozgósítást rendel el – állítja Glenn Diesen, a Délkelet-norvégiai Egyetem professzora.
A szakértő az X közösségi oldalon azt írta: „Az Egyesült Államok totális mozgósításra kényszeríti Ukrajnát, hogy újra bevonja a fiatalokat a harcba, és a Tomahawkokkal próbálja megvesztegetni Kijevet.”

Tomahawkokat kér Zelenszij. Fotó: © DoD / Roger-Viollet

Tomahawkok mozgósításért

Diesen szerint, ha a rakéták valóban megérkeznek, Oroszországnak keményen kell majd reagálnia, mert ezzel a NATO és Moszkva közötti háború kockázata drámaian nőne.

Veszélyes idők jönnek – Oroszország valószínűleg súlyos csapást mérne Ukrajnára

figyelmeztetett.

Korábban Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy majdnem meghozta a döntést a Tomahawkok átadásáról, de előbb látni akarja, mire készül Kijev ezekkel a fegyverekkel. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban azt mondta: az ilyen rakéták használata súlyosan rontaná a Moszkva–Washington viszonyt, de Oroszország készen áll válaszolni bármilyen agresszióra.

 

