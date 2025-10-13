Eldurvult az öregdiák-találkozó, négy ember meghalt egy lövöldözésben

A Willie’s Bar and Grill nevű helyen rengetegen tartózkodtak egy rendezvény miatt, a tömeges lövöldözés miatt a helyszínre riasztott rendőrök több, lőtt sebet kapott áldozatot találtak a bár környékén – írja a Huffpost.
Öregdiák találkozón történt a tömeges lövöldözés
A hatóságok szerint négy ember a helyszínen életét vesztette, legalább húszan megsérültek, közülük négyen válságos állapotban kerültek kórházba.
Többen ész nélkül menekültek a közeli üzletekbe és házakba, hogy fedezéket találjanak a lövések elől – írta a Beaufort megyei seriffhivatal az X-en kiadott közleményében.
A lövöldözés idején a bárban éppen egy középiskolai öregdiák találkozó zajlott. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Egy X-en megjelent bejegyzés szerint az egyik áldozat egy biztonsági őr volt, aki csak ezen az éjszakán dolgozott a bárban. A fényképen látszik, hogyan nézett ki a bár, mielőtt elkezdték a takarítást a lövöldözés után.
Teljesen összetörve értesültem a Beaufort megyei szörnyű lövöldözésről – írta az X-en Nancy Mace, az Egyesült Államok kongresszusi képviselője. – Imádkozunk a családokért, az áldozatokért és minden érintettért.
A St. Helena-sziget különleges hely a dél-karolinai partvidéken, ez a legnagyobb közössége a gullah népcsoportnak, akik az egykori rabszolgák leszármazotta
i. A közösség több ezer tagja ma is őrzi afrikai gyökereit, különleges nyelvjárását és hagyományos mesterségeit, például a hálóvetést és a kosárfonást.
A hatóságok továbbra is vizsgálják, mi vezethetett a tömeges lövöldözéshez, és ki lehetett a felelős. A seriffhivatal szerint ez „tragikus és nehéz ügy mindenki számára”, és arra kérik a lakosságot, hogy türelemmel várják a nyomozás eredményeit.
Ahogy arról az Origo beszámolt, májusban Philadelphiában volt tömeges lövöldözés.