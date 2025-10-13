Eldurvult az öregdiák-találkozó, négy ember meghalt egy lövöldözésben

A Willie’s Bar and Grill nevű helyen rengetegen tartózkodtak egy rendezvény miatt, a tömeges lövöldözés miatt a helyszínre riasztott rendőrök több, lőtt sebet kapott áldozatot találtak a bár környékén – írja a Huffpost.

A rendőrök nemcsak a bárban, hanem annak környékén is találtak áldozatokat a tömeges lövöldözés után (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Öregdiák találkozón történt a tömeges lövöldözés

A hatóságok szerint négy ember a helyszínen életét vesztette, legalább húszan megsérültek, közülük négyen válságos állapotban kerültek kórházba.

Többen ész nélkül menekültek a közeli üzletekbe és házakba, hogy fedezéket találjanak a lövések elől – írta a Beaufort megyei seriffhivatal az X-en kiadott közleményében.

A lövöldözés idején a bárban éppen egy középiskolai öregdiák találkozó zajlott. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Egy X-en megjelent bejegyzés szerint az egyik áldozat egy biztonsági őr volt, aki csak ezen az éjszakán dolgozott a bárban. A fényképen látszik, hogyan nézett ki a bár, mielőtt elkezdték a takarítást a lövöldözés után.

US (South Carolina) bar mass shooting Update :



A security guard hired for an event at the bar was one of those killed during a shooting early Sunday morning, according to those cleaning up the bar Sunday morning.



People were back at Willie's Bar and Grill Sunday morning,…

Teljesen összetörve értesültem a Beaufort megyei szörnyű lövöldözésről – írta az X-en Nancy Mace, az Egyesült Államok kongresszusi képviselője. – Imádkozunk a családokért, az áldozatokért és minden érintettért.

A St. Helena-sziget különleges hely a dél-karolinai partvidéken, ez a legnagyobb közössége a gullah népcsoportnak, akik az egykori rabszolgák leszármazotta

i. A közösség több ezer tagja ma is őrzi afrikai gyökereit, különleges nyelvjárását és hagyományos mesterségeit, például a hálóvetést és a kosárfonást.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, mi vezethetett a tömeges lövöldözéshez, és ki lehetett a felelős. A seriffhivatal szerint ez „tragikus és nehéz ügy mindenki számára”, és arra kérik a lakosságot, hogy türelemmel várják a nyomozás eredményeit.

Ahogy arról az Origo beszámolt, májusban Philadelphiában volt tömeges lövöldözés.

