Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

tömeges lövöldözés

Eldurvult az öregdiák-találkozó, négy ember meghalt egy lövöldözésben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Négy ember meghalt, legalább húszan megsebesültek egy lövöldözésben Dél-Karolinában. A tömeges lövöldözés a festői szépségű St. Helena-szigeten történt egy öregdiák-találkozón.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tömeges lövöldözésDél-Karolinahalott

A Willie’s Bar and Grill nevű helyen rengetegen tartózkodtak egy rendezvény miatt, a tömeges lövöldözés miatt a helyszínre riasztott rendőrök több, lőtt sebet kapott áldozatot találtak a bár környékén – írja a Huffpost

A rendőrök nemcsak a bárban, hanem annak környékén is találtak áldozatokat a tömeges lövöldözés után (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A rendőrök nemcsak a bárban, hanem annak környékén is találtak áldozatokat a tömeges lövöldözés után (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Öregdiák találkozón történt a tömeges lövöldözés

A hatóságok szerint négy ember a helyszínen életét vesztette, legalább húszan megsérültek, közülük négyen válságos állapotban kerültek kórházba.

Többen ész nélkül menekültek a közeli üzletekbe és házakba, hogy fedezéket találjanak a lövések elől – írta a Beaufort megyei seriffhivatal az X-en kiadott közleményében.  

A lövöldözés idején a bárban éppen egy középiskolai öregdiák találkozó zajlott. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Egy X-en megjelent bejegyzés szerint az egyik áldozat egy biztonsági őr volt, aki csak ezen az éjszakán dolgozott a bárban. A fényképen látszik, hogyan nézett ki a bár, mielőtt elkezdték a takarítást a lövöldözés után. 

Teljesen összetörve értesültem a Beaufort megyei szörnyű lövöldözésről – írta az X-en Nancy Mace, az Egyesült Államok kongresszusi képviselője. – Imádkozunk a családokért, az áldozatokért és minden érintettért. 

A St. Helena-sziget különleges hely a dél-karolinai partvidéken, ez a legnagyobb közössége a gullah népcsoportnak, akik az egykori rabszolgák leszármazotta

i. A közösség több ezer tagja ma is őrzi afrikai gyökereit, különleges nyelvjárását és hagyományos mesterségeit, például a hálóvetést és a kosárfonást.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, mi vezethetett a tömeges lövöldözéshez, és ki lehetett a felelős. A seriffhivatal szerint ez „tragikus és nehéz ügy mindenki számára”, és arra kérik a lakosságot, hogy türelemmel várják a nyomozás eredményeit.

Ahogy arról az Origo beszámolt, májusban Philadelphiában volt tömeges lövöldözés
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!