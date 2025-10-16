Tömeges pusztulás: 26 gyilkos bálna teteme hever a parton

Argentínában 26 kardszárnyú delfin teteme sodródott partra, és a szakértők szerint a mostani tömeges pusztulás az egyik legrejtélyesebb eset az utóbbi években.

Tömeges pusztulás érhette a gyilkos bálnákat (illusztráció) Fotó: Elianne Dipp/pexels

Szeptemberben két gyilkos bálna (más néven kardszárnyú delfin) tetemére bukkantak a San Sebastián-öböl partján, Tűzföld tartományban. A felfedezést követő hetekben a parkőrök újabb példányokat találtak egy nehezen megközelíthető partszakaszon, és a partra sodródott állatok száma gyorsan emelkedett.

Összesen 26 elpusztult kardszárnyú delfin tetemét azonosították.

A tengerparton fekvő hatalmas testek nem mutatták hajók, hálók vagy más emberi beavatkozás nyomait. A szakemberek szerint a partra sodródtak valószínűleg egyszerre, mivel a bomlás mértéke hasonló volt. Az eset azért különösen figyelemreméltó, mert a D típusú kardszárnyú delfinek strandolása rendkívül ritka világszerte.

A rejtély egyre mélyül, mivel sem külsérelmi nyomot, sem emberi tevékenységre utaló jelet nem találtak a vizsgálatok során. A kutatók jelenleg is dolgoznak az okok feltárásán.

Lehetséges magyarázatok a kardszárnyú delfinek tömeges pusztulására

A kutatók több lehetséges okot is vizsgálnak. Felmerült, hogy a D típusú gyilkos bálnák egyetlen csapatként sodródtak partra, talán egy vezető állat hibás navigációja miatt. Ez a jelenség más tengeri emlősfajoknál is előfordult már, és gyakran végződik elpusztult állatok tucatjaival a tengerparton.

Egy másik lehetőség a betegség vagy toxinok jelenléte, amelyek befolyásolhatták az állatok tájékozódását. A kutatók vizsgálják, hogy környezeti tényezők — például szokatlan áramlatok, hangszennyezés vagy klimatikus anomáliák — hozzájárulhattak-e a tragédiához – olvasható az Independent cikkében.