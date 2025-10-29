Veszély! Fertőzött törlőkendőt hív vissza a Neutrogena

Súlyosan fertőzött kozmetikai termékek kerülhettek forgalomba az USA-ban. Több mint 15 000 darab törlőkendő visszahívását rendelték el életveszélyes baktérium miatt - tájékoztat a DailyMail.
Fertőzött törlőkendő került a piacra: azonnal hagyja abba a használatot
A visszahívást a Kenvue – a Neutrogena anyavállalata – jelentette be, miután belső vizsgálatok során pluralibacter gergoviae nevű baktériumot mutattak ki egyes sminklemosó törlőkendő tételekben.
Az FDA tájékoztatása szerint a következő termékek érintettek:
- Neutrogena Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes
- 25 és 50 darabos csomagok
- Lot száma: 1835U6325A
- Elosztás: Florida, Georgia, Dél-Karolina és Texas államok
Eddig nem jelentettek megbetegedést, azonban a gyártó „fokozott elővigyázatosságból” döntött a visszahívás mellett.
Életveszélyes szövődményeket is okozhat a baktérium
A pluralibacter gergoviae természetes környezetben előforduló baktérium, azonban kozmetikumokban különösen veszélyes lehet.
Fertőzést okozhat:
- légutakban
- húgyutakban
- szemben
Súlyos esetben szepszishez, azaz életveszélyes, szervezetet megtámadó gyulladásos válaszhoz is vezethet – különösen legyengült immunrendszerű felhasználóknál.
A sminklemosó törlőkendő nedves, tápanyagban gazdag közeget biztosít, amelyben a baktérium könnyen elszaporodhat, ha a gyártási környezet nem steril.
Mit tegyen az érintett vásárló?
A Kenvue közleménye szerint:
- Azonnal hagyja abba a termék használatát
- Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a gyártóval
- További információkért keresse a Neutrogena ügyfélszolgálatát
Az FDA Class II visszahívásként jegyezte az ügyet – vagyis a kockázat „nem valószínű, de lehetséges”, és egészségkárosodáshoz is vezethet.
