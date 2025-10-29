Veszély! Fertőzött törlőkendőt hív vissza a Neutrogena

Súlyosan fertőzött kozmetikai termékek kerülhettek forgalomba az USA-ban. Több mint 15 000 darab törlőkendő visszahívását rendelték el életveszélyes baktérium miatt - tájékoztat a DailyMail.

Fertőzött törlőkendőt árultak az amerikai boltokban

Fotó: Neutrogena

Fertőzött törlőkendő került a piacra: azonnal hagyja abba a használatot

A visszahívást a Kenvue – a Neutrogena anyavállalata – jelentette be, miután belső vizsgálatok során pluralibacter gergoviae nevű baktériumot mutattak ki egyes sminklemosó törlőkendő tételekben.

Az FDA tájékoztatása szerint a következő termékek érintettek:

Neutrogena Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes

25 és 50 darabos csomagok

Lot száma: 1835U6325A

Elosztás: Florida, Georgia, Dél-Karolina és Texas államok

Eddig nem jelentettek megbetegedést, azonban a gyártó „fokozott elővigyázatosságból” döntött a visszahívás mellett.

Életveszélyes szövődményeket is okozhat a baktérium

A pluralibacter gergoviae természetes környezetben előforduló baktérium, azonban kozmetikumokban különösen veszélyes lehet.

Fertőzést okozhat:

légutakban

húgyutakban

szemben

Súlyos esetben szepszishez, azaz életveszélyes, szervezetet megtámadó gyulladásos válaszhoz is vezethet – különösen legyengült immunrendszerű felhasználóknál.

A sminklemosó törlőkendő nedves, tápanyagban gazdag közeget biztosít, amelyben a baktérium könnyen elszaporodhat, ha a gyártási környezet nem steril.

Mit tegyen az érintett vásárló?

A Kenvue közleménye szerint:

Azonnal hagyja abba a termék használatát

Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a gyártóval

További információkért keresse a Neutrogena ügyfélszolgálatát

Az FDA Class II visszahívásként jegyezte az ügyet – vagyis a kockázat „nem valószínű, de lehetséges”, és egészségkárosodáshoz is vezethet.

Hasonló tartalmaz az Origo.hu felületén olvashat.