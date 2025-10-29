Hírlevél

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Veszély! Fertőzött törlőkendőt hív vissza a Neutrogena

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) riasztást adott ki: veszélyes baktériummal szennyezett sminklemosó termékek kerülhettek a boltokba. A visszahívás érinti a népszerű kozmetikai márkához tartozó törlőkendő több kiszerelését is.
Súlyosan fertőzött kozmetikai termékek kerülhettek forgalomba az USA-ban. Több mint 15 000 darab törlőkendő visszahívását rendelték el életveszélyes baktérium miatt - tájékoztat a DailyMail.

törlőkendő
Fertőzött törlőkendőt árultak az amerikai boltokban
Fotó: Neutrogena

Fertőzött törlőkendő került a piacra: azonnal hagyja abba a használatot

A visszahívást a Kenvue – a Neutrogena anyavállalata – jelentette be, miután belső vizsgálatok során pluralibacter gergoviae nevű baktériumot mutattak ki egyes sminklemosó törlőkendő tételekben.
Az FDA tájékoztatása szerint a következő termékek érintettek:

  • Neutrogena Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes
  • 25 és 50 darabos csomagok
  • Lot száma: 1835U6325A
  • Elosztás: Florida, Georgia, Dél-Karolina és Texas államok

Eddig nem jelentettek megbetegedést, azonban a gyártó „fokozott elővigyázatosságból” döntött a visszahívás mellett.

Életveszélyes szövődményeket is okozhat a baktérium

A pluralibacter gergoviae természetes környezetben előforduló baktérium, azonban kozmetikumokban különösen veszélyes lehet.
Fertőzést okozhat:

  • légutakban
  • húgyutakban
  • szemben

Súlyos esetben szepszishez, azaz életveszélyes, szervezetet megtámadó gyulladásos válaszhoz is vezethet – különösen legyengült immunrendszerű felhasználóknál.

A sminklemosó törlőkendő nedves, tápanyagban gazdag közeget biztosít, amelyben a baktérium könnyen elszaporodhat, ha a gyártási környezet nem steril.

Mit tegyen az érintett vásárló?

A Kenvue közleménye szerint:

  • Azonnal hagyja abba a termék használatát
  • Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a gyártóval
  • További információkért keresse a Neutrogena ügyfélszolgálatát

Az FDA Class II visszahívásként jegyezte az ügyet – vagyis a kockázat „nem valószínű, de lehetséges”, és egészségkárosodáshoz is vezethet.

