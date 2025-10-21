Halálos tornádó Franciaországban: percek alatt jött a pusztítás – videó

Hírlevél

Egy 23 éves férfi meghalt, amikor hétfőn hirtelen kialakuló vihar csapott le Párizs közelében. A tornádó három darut is ledöntött, négy embert pedig súlyosan megsebesített, köztük többen életveszélyes állapotban vannak. A francia hatóságok szerint a jelenség Ermont városát és több környező települést is elérte.
Egy váratlanul kialakult és rendkívül heves tornádó pusztított hétfőn több, Párizstól északra fekvő településen. A szélvihar három darut is felborított, amelyek közül az egyik egy 23 éves munkás halálát okozta, míg négy ember életveszélyes, további öt pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A tornádó néhány másodperc alatt döntött le három darut Párizs közelében, hatalmas károkat okozva.
A tornádó néhány másodperc alatt döntött le három darut Párizs közelében, hatalmas károkat okozva.

Tornádó döntött le darukat és rongált meg házakat Párizs közelében

Philippe Court prefektus elmondta, hogy az eset 17 óra 50 perckor történt, és „egyfajta minitornádóról” beszélt, amely tíz települést is érintett. A legnagyobb károkat Ermont városában regisztrálták, alig 21 kilométerre a francia fővárostól.

A prefektúra esti tájékoztatása szerint daruk omlottak össze és tetők szakadtak be, több épület súlyosan megrongálódott. Az X-en (korábbi Twitter) közzétett felvételeken látható, ahogy a három daru néhány másodperc alatt összeomlik.

Laurent Nunez belügyminiszter a közösségi oldalon „hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról” beszélt, amely szinte teljesen felkészületlenül érte a környéket.

A prefektus hozzátette: a fiatal férfi egy építési területen dolgozott, amelyen végigsöpört a tornádó. Az egyik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de ott szerencsére senki sem sérült meg. Egy másik daru viszont lakóházra dőlt, ami súlyos károkat okozott.

A közelmúltban Amerikában pusztított egy tornádó.

 

