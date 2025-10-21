Halálos tornádó Franciaországban: percek alatt jött a pusztítás – videó

Egy váratlanul kialakult és rendkívül heves tornádó pusztított hétfőn több, Párizstól északra fekvő településen. A szélvihar három darut is felborított, amelyek közül az egyik egy 23 éves munkás halálát okozta, míg négy ember életveszélyes, további öt pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A tornádó néhány másodperc alatt döntött le három darut Párizs közelében, hatalmas károkat okozva. Illusztráció/Unsplash

Tornádó döntött le darukat és rongált meg házakat Párizs közelében

Philippe Court prefektus elmondta, hogy az eset 17 óra 50 perckor történt, és „egyfajta minitornádóról” beszélt, amely tíz települést is érintett. A legnagyobb károkat Ermont városában regisztrálták, alig 21 kilométerre a francia fővárostól.

A prefektúra esti tájékoztatása szerint daruk omlottak össze és tetők szakadtak be, több épület súlyosan megrongálódott. Az X-en (korábbi Twitter) közzétett felvételeken látható, ahogy a három daru néhány másodperc alatt összeomlik.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 20, 2025

Laurent Nunez belügyminiszter a közösségi oldalon „hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról” beszélt, amely szinte teljesen felkészületlenül érte a környéket.

Another view of the damaging tornado that hit Ermont, in the northern suburbs of Paris, France today 🌪️👀pic.twitter.com/SY8tXQXVr2 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2025

A prefektus hozzátette: a fiatal férfi egy építési területen dolgozott, amelyen végigsöpört a tornádó. Az egyik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de ott szerencsére senki sem sérült meg. Egy másik daru viszont lakóházra dőlt, ami súlyos károkat okozott.

