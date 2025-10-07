12 éve nem látott erősségű tornádó pusztított az Egyesült Államokban – videó

A maximális becsült szélsebessége meghaladta a 338 kilométer/per órát. A tornádó Enderlinben három halálos áldozatot követelt. A tornádó teljesen kisiklatott egy tehervonatot, több vagon és egy tartálykocsi pedig messzire repült. Házak és tanyák teljesen megsemmisültek, a fák nagy része kettéhasadt vagy kérgétől megfosztva maradt. Ez volt a legerősebb besorolású tornádó, amely Észak-Dakotában valaha előfordult, ezzel pedig egy új állammal bővült az EF5-ös tornádók által sújtott területek listája.
Legutóbb EF5-ös erősségű tornádó egyébként 2013. május 20-án, az oklahomai Moore-ban pusztított, amelyben 24-en vesztették életüket, az anyagi kár pedig elérte a 2 milliárd dollárt (672,7 milliárd Ft).
Az EF-skála (Enhanced Fujita Scale, magyarul „Átdolgozott Fujita-skála”) a tornádók erősségének mérésére szolgál. A skála a szélsebesség-becsléseken alapul, amelyeket a károk mértéke és jellege alapján állapítanak meg. Az EF5-ös tornádók szélsebessége meghaladja a 323 kilométer/órát, és hihetetlen károkat okoz: az erős alapozású épületek is teljesen eltűnhetnek az alapjukról, nagy járműveket több száz méterre dob a szél, a táj szinte teljesen elpusztul. Ebbe a kategóriába tartozik tehát az enderlini tornádó.
Gyakori, hogy egy tornádó végső besorolását hónapokkal később pontosítják. Az enderlini tornádó esetében is ez történt, amely először az EF3-as besorolást kapta. Ám a kisiklott vonat, feldobott gabona- és tartálykocsik, illetve a teljes erdőpusztulás olyan bizonyítékokat szolgáltattak, amelyeket csak hónapokkal később értékeltek át nemzetközi szakértők bevonásával.
Ahogy az Origo is megírta, szeptember elején Japánban is rekorderősségű tornádó tombolt.