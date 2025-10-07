12 éve nem látott erősségű tornádó pusztított az Egyesült Államokban – videó

A maximális becsült szélsebessége meghaladta a 338 kilométer/per órát. A tornádó Enderlinben három halálos áldozatot követelt. A tornádó teljesen kisiklatott egy tehervonatot, több vagon és egy tartálykocsi pedig messzire repült. Házak és tanyák teljesen megsemmisültek, a fák nagy része kettéhasadt vagy kérgétől megfosztva maradt. Ez volt a legerősebb besorolású tornádó, amely Észak-Dakotában valaha előfordult, ezzel pedig egy új állammal bővült az EF5-ös tornádók által sújtott területek listája.

Óriási pusztítást végzett az EF5-ös erősségű tornádó június 20-án Észak-Dakotában Fotó: ALLISON JOYCE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Legutóbb EF5-ös erősségű tornádó egyébként 2013. május 20-án, az oklahomai Moore-ban pusztított, amelyben 24-en vesztették életüket, az anyagi kár pedig elérte a 2 milliárd dollárt (672,7 milliárd Ft).

Az EF-skála (Enhanced Fujita Scale, magyarul „Átdolgozott Fujita-skála”) a tornádók erősségének mérésére szolgál. A skála a szélsebesség-becsléseken alapul, amelyeket a károk mértéke és jellege alapján állapítanak meg. Az EF5-ös tornádók szélsebessége meghaladja a 323 kilométer/órát, és hihetetlen károkat okoz: az erős alapozású épületek is teljesen eltűnhetnek az alapjukról, nagy járműveket több száz méterre dob a szél, a táj szinte teljesen elpusztul. Ebbe a kategóriába tartozik tehát az enderlini tornádó.

Gyakran csak hónapokkal később állapítják meg egy tornádó valódi besorolását

Gyakori, hogy egy tornádó végső besorolását hónapokkal később pontosítják. Az enderlini tornádó esetében is ez történt, amely először az EF3-as besorolást kapta. Ám a kisiklott vonat, feldobott gabona- és tartálykocsik, illetve a teljes erdőpusztulás olyan bizonyítékokat szolgáltattak, amelyeket csak hónapokkal később értékeltek át nemzetközi szakértők bevonásával.

