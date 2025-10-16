Terrortámadást terveznek a Török Áramlat ellen, nagy veszélyben Európa

A brit és az ukrán hírszerző szervek diverziós akciót készítenek elő a Török Áramlat gázvezeték ellen – jelentette ki Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója a Független Államok Közösségének biztonsági és titkosszolgálati vezetőit tömörítő tanács (CHSSS) ülésén, amelyet Szamarkandban tartottak - írja az aif.ru.

„A rendelkezésünkre álló információk szerint brit és ukrán hírszerzési struktúrák aktívan dolgoznak a Török Áramlat elleni szabotázs előkészítésén” – mondta Bortnyikov, aki szerint a cél Oroszország energiabiztonságának megingatása és a nemzetközi gázszállítási útvonalak destabilizálása.

Az FSZB-vezető hozzátette: a brit hadsereg különleges egysége, az SAS, valamint az MI6 hírszerző ügynökség kiképzői olyan tervet is kidolgoztak, amely dróntámadások indítását irányozza elő a Kaszpi-tengeri Olajvezetéket üzemeltető Kaszpi Pipeline Konzorcium létesítményei ellen. A konzorcium részvényesei között orosz, amerikai és kazah vállalatok is szerepelnek.

A Török Áramlat gázvezeték Magyarország számára is kulcsfontosságú. Erre hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is tegnapi bejegyzésében, amelyben kiemelte, hogy idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás.

„Most már túl vagyunk a 6 milliárd köbméteren idén, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg. Ez a gázszállítás kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, ha ez kiesne valamilyen okból, azt a maradék infrastruktúra hiánytalanul nem tudná pótolni” – írta a miniszter.

Szijjártó hozzátette: „Mi diverzifikált, több forrásból érkező energiaellátásban vagyunk érdekeltek, több forrásra és több útvonalra, nem pedig jól működő megbízható szállítási útvonalak kiiktatására van szükség. Egy vezeték esetleges elzárása teljesen észszerűtlen, és a biztonságos energiaellátás szempontjából veszélyes döntés lenne.”

Bortnyikov szerint az orosz fél minden szükséges intézkedést megtesz az energetikai infrastruktúra védelmére, és folyamatosan egyeztet a partnerországok biztonsági szolgálataival.