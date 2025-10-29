Hétszintes ház omlott össze Törökországban – egy családot keresnek a romok alatt

A baleset Törökországban, Gebze városában történt, ahol helyi idő szerint hajnalban minden előjel nélkül összedőlt a 2012-ben épült társasház. A török katasztrófavédelem (AFAD) egységei azonnal a helyszínre érkeztek, és a beszámolók szerint hangokat hallani a törmelék alól, ami reményt ad arra, hogy a rekedtek még életben vannak - tájékoztat az MTI.

Gebze, Törökország: mentik a túlélőket a bedőlt lakóház romjai alól

Fotó: ESMER GECAL / ANADOLU / AFP

A szerencsén múlt, hogy az épületben a baleset idején csak az öttagú család tartózkodott — a többi lakó az állami ünnep miatt elutazott, és az alsó szinteken található gyógyszertár sem nyitott még ki.

Törökország: Földrengés, metróépítés vagy emberi mulasztás?

A helyi hatóságok több lehetséges magyarázatot vizsgálnak:

a közelben zajló metróépítés okozhatott szerkezeti károsodást,

vagy összefüggésben lehet a hétfőn Balikesir térségében mért 6,1-es földrengéssel ,

de az sem zárható ki, hogy a kivitelezés hibás volt.

A térség sajnos nem először érintett pusztító omlásokban. Gebze az észak-anatóliai törésvonal mellett fekszik, és az 1999-es, több mint 18 ezer áldozatot követelő földrengés egyik legsúlyosabban érintett városa volt.

A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.

