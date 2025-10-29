Hírlevél

Gebze

Hétszintes ház omlott össze Törökországban – egy családot keresnek a romok alatt

40 perce
Súlyos tragédia történt szerda hajnalban Észak-Nyugat-Anatóliában. Törökország egyik településén egy teljes, hétszintes lakóház omlott össze, a mentők pedig kétségbeesetten keresnek egy öttagú családot a romok alatt.
A baleset Törökországban, Gebze városában történt, ahol helyi idő szerint hajnalban minden előjel nélkül összedőlt a 2012-ben épült társasház. A török katasztrófavédelem (AFAD) egységei azonnal a helyszínre érkeztek, és a beszámolók szerint hangokat hallani a törmelék alól, ami reményt ad arra, hogy a rekedtek még életben vannak - tájékoztat az MTI.

Törökország - KOCAELI, TURKIYE - OCTOBER 29: An aerial view of the collapsed seven-story building as teams conduct search and rescue operations in Gebze district of Kocaeli, Turkiye on October 29, 2025. Teams continue to work in the building that collapsed for an unknown reason. Esmer Gecal / Anadolu (Photo by Esmer Gecal / Anadolu via AFP)
Gebze, Törökország: mentik a túlélőket a bedőlt lakóház romjai alól
Fotó: ESMER GECAL / ANADOLU / AFP

A szerencsén múlt, hogy az épületben a baleset idején csak az öttagú család tartózkodott — a többi lakó az állami ünnep miatt elutazott, és az alsó szinteken található gyógyszertár sem nyitott még ki.

Törökország: Földrengés, metróépítés vagy emberi mulasztás? 

A helyi hatóságok több lehetséges magyarázatot vizsgálnak:

  • a közelben zajló metróépítés okozhatott szerkezeti károsodást,
  • vagy összefüggésben lehet a hétfőn Balikesir térségében mért 6,1-es földrengéssel,
  • de az sem zárható ki, hogy a kivitelezés hibás volt.

A térség sajnos nem először érintett pusztító omlásokban. Gebze az észak-anatóliai törésvonal mellett fekszik, és az 1999-es, több mint 18 ezer áldozatot követelő földrengés egyik legsúlyosabban érintett városa volt.

A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.

