Tilos meghalni sírhely nélkül? Top 10 legőrültebb törvény!

A történelem során minden ország igyekezett rendet teremteni saját társadalmában, ám néha ez egészen bizarr módon sikerült. A világ különböző pontjain olyan különleges törvények születtek, amelyeken még a jogászok is csak mosolyognak.

Top 10 törvény, ami garantáltan sokkolni fogja

Fotó: Pexels

1. Gyanús lazac? Börtön járhat érte!

Angliában és Walesben az 1986-os lazactörvény kimondja, hogy aki „gyanús körülmények között” foglalkozik lazaccal, bűncselekményt követ el. Ha valaki illegálisan vásárol vagy ad el egy halat, akár két év börtönt is kaphat.

2. Tilos nem mosolyogni Milánóban

A híres olasz városban a „boldogság törvénye” szerint minden polgárnak mosolyognia kell – legalábbis nyilvánosan. A rendelet még az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származik, és bár ritkán alkalmazzák, hivatalosan még mindig érvényben van. Kivételt csak a temetésen és a kórházban tesznek.

3. Rágóval a tilosban – Szingapúr kemény szabályai

Szingapúrban tilos a rágógumi importálása és árusítása, mivel a hatóságok a város tisztaságát kívánják megőrizni. Ha mégis rágnál, csak saját készletből teheted, különben komoly bírságra számíthatsz.

4. A kutyasétáltatás törvénye Torinóban

Az olasz Torinóban naponta legalább háromszor sétáltatni kell a kutyát – különben akár 500 eurós bírság járhat. Az országban az állatvédelem nem játék:

még a kóbor macskákat is törvény védi.

5. Szamoán bűn elfelejteni a feleséged születésnapját

Szamoán a házassági békét törvény is védi – ha elfelejted a párod születésnapját, a hatóság figyelmeztethet vagy akár büntethet is. A pontos szankció nem ismert, de valószínűleg

az otthoni „ítélet” a legszigorúbb.

6. Franciaországban tilos sírhely nélkül meghalni

A francia Sarpourenx városában törvény tiltja, hogy valaki sírhely nélkül haljon meg. Aki ezt megszegi, „szigorú büntetésre számíthat” – bár hogy a halottakat hogyan büntetik, azt senki sem tudja.

7. Velencében galambetetés = büntetés

Velencében szigorúan tilos a galambok etetése, mivel a madarak tömege komoly károkat okoz az épületekben. Ha megszeged a szabályt, akár

500 eurós bírságot is fizethetsz.

8. Dánia: a maszk tiltott kiegészítő

Dániában 2000 óta törvény tiltja a maszk viselését nyilvános helyen. Az indok: mindenki legyen felismerhető. Aki megszegi a szabályt, pénzbírságra vagy akár hat hónap börtönre számíthat.