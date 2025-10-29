Túl sok nő él így – a toxikus nőiesség láthatatlan börtön

Az elmúlt évtizedben sok szó esett a toxikus maszkulinitásról, a mérgező férfiasságról, amely az erőszakot, dominanciát és érzelemmentességet dicsőíti. Kevesebbet beszélünk azonban arról, hogyan jelenik meg ennek női párja – a toxikus nőiesség –, amely ugyanilyen káros mintákat kényszerít a nőkre.

Vita közben is megjelenhet a toxikus nőiesség és a nemi szerepek ütközése

Fotó: Unsplash

Verywell Mind szerint a toxikus nőiesség a társadalmi elvárásokon, a patriarchátuson és a nemi szerepek merev értelmezésén alapul.

Mi az a toxikus nőiesség?

A toxikus nőiesség olyan viselkedésminta, amely arra ösztönzi a nőket, hogy megfeleljenek a hagyományosan „nőiesnek” tartott szerepeknek – például legyenek gyengédek, türelmesek, engedelmesek és önfeláldozóak –, még akkor is, ha ez saját mentális és fizikai egészségük kárára történik.

A pszichológiai szakirodalom szerint a mérgező nőiesség gyakran azzal jár, hogy a nők mások javát szolgálják, miközben elnyomják saját szükségleteiket - számol be a Psychology Today. Ennek következményei lehetnek:

önbizalomhiány, szorongás és önfeladás, érzelmi manipuláció vagy túlzott megfelelési kényszer.

Ezek a minták nemcsak a nőkre, hanem a kapcsolataikban élő férfiakra is negatívan hatnak, hiszen a nemi sztereotípiák mindkét felet csapdába ejtik.

Miben különbözik a toxikus nőiesség a toxikus férfiasságtól?

Míg a toxikus maszkulinitás az agressziót és az uralmat jutalmazza, addig a toxikus nőiesség a csendes elfogadást és a beletörődést.

A mérgező férfiasság azt tanítja, hogy a férfi ne mutasson gyengeséget, míg a mérgező nőiesség azt sugallja, hogy a nő ne legyen határozott vagy dühös.

A két jelenség tehát ugyanazon rendszer két oldala: az egyik uralkodni, a másik tűrni tanít. Mindkettő fenntartja a patriarchális viszonyokat és gátolja a nemek közötti egyenlőséget.

Milyen jelei vannak a mérgező nőiességnek?

A kutatók és pszichológusok több tipikus toxikus mintát azonosítottak:

A nő csak salátát rendel egy randin, hogy „kifinomultnak” tűnjön.

Már újszülött korban fülbevalót kap a lánygyermek, hogy elég csinos legyen.

A nő túlzottan aggódik, „eléggé vonzónak és nem tolakodónak” látszik-e.

Más nőket kritizál, ha nem viselkednek elég „nőiesen”.

Ezek a viselkedések gyakran belsővé tett nőgyűlöletet (internalizált mizogíniát) tükröznek – a nők maguk is továbbadják azokat a sztereotípiákat, amelyek elnyomják őket.