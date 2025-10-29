Másodperceken múlt a tragédia - videó

Az indiai Assam államban történt eset videófelvételén jól láthatjuk, az apró figyelmetlenségnek majdnem tragédia lett a vége.

Az indiai vasutnál sokszor történik baleset, tragédia

Fotó: YOUSUF SARFARAZ / NurPhoto

Történt, hogy a helyi vasútállomáson egy lány éppen felszállt volna a mozgó vonatra, amikor elcsúszott és a lába beszorult a kocsi és a peron közé.

A gyorsan mozgó szerelvény miatt a helyzet rendkívül veszélyessé vált. Szerencsére gyorsan reagált az állomásőr, aki azonnal kihúzta a lányt a peronra. A körülötte lévők is reagáltak, és közösen akadályozták meg a szerencsétlenséget – írja a Daily Mail.

A peronőröknek köszönhetően nem történt tragédia

Az eset ismét rávilágít az indiai vasúti pályaudvarok kritikus biztonsági helyzeteire – az állomásokon a peronok és mozgó vonatok közti rés, valamint az utasok rohanása gyakran vezet hasonló, életveszélyes helyzetekhez. A vasúttársaságok egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra, hogy csak teljes megállásnál szabad le- és felszállni, és a peronon másodpercek alatt válhat életveszélyessé a helyzet.

Bár az eset Assam államban történt, hasonló balesetekről azonban már korábban is érkeztek jelentések Indiából: például 2025 márciusában egy 14 éves lányt az őr gyors reakciója mentett meg, miután Ashoknagar állomáson csúszott el a vonatra felszállás közben.

Sok embert gázolt halálra a vonat Indiában

Tizenhárom ember meghalt, öten pedig megsérültek Indiában egy vonatbalesetben. A Pachora közelében haladó szerelvényen tűz üthetett ki, ezért a pánikba esett rémült utasok leugráltak a szerelvényről, a szemből érkező vonat azonban elgázolta őket. Amúgy India az elmúlt években 30 milliárd dolláros (11,8 ezer milliárd forintos) programot indított a teljes vasútrendszer modernizálására, de a felújítást számos baleset árnyékolja be. 2023 júniusában Orisza államban közel 300 ember halt meg, és több mint ezren megsérültek, miután három vonat összeütközött.

Halálos vonatbalesetek itthon

A napokban két halálos vonatbaleset is történt Magyarországon. Szombat délután Debrecen és Ebes között a Cívis InterRégió vonat elgázolt egy embert, aki nem élte túl a szerencsétlenséget. Az Origo bővebben is beszámolt a tragédiáról. Hétfőn az InterCity gázolt halálra egy embert Balatonszárszón. A tragédia miatt a Szántód és Balatonszárszó közötti szakaszt teljes szélességében lezárták, itt a vonatok helyett pótlóbuszok szállították az utasokat.