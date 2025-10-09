Tragédia a paradicsomban: a mélybe vetette magát a fiatal turista

Paradicsomi üdülésnek indult, ám tragikus véget ért egy turista számára a Kanári-szigeteki nyaralás.

A tenerifei Meliá Costa Hotelben történt a tragédia

Fotó: Meliá Costa Atlantis Tenerife

A 23 éves férfi hotelszobájában tűz ütött ki, s mivel más kiutat nem talált, ezért kiugrott a 3. emeleti erkélyről.

A zuhanást sajnos nem élte túl, a helyszínen azonnal megállapították a halálát. A tűz valószínűleg egy matrac meggyulladásával kezdődött, ám a pontos okokat nem tudni. A lángok miatt mintegy 490 vendéget kellett evakuálni a négycsillagos Melia Costa szállodából. A hotel vendégei az utcán várakoztak, amíg a tűzoltók dolgoztak és sikeresen eloltották a lángokat. Az érintett szobát ezt követően lezárták – írja a The Sun.

A tragédia okait vizsgálják

A rendőrség, a tűzoltók és a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték a szálloda kiürítését. Sajnos egy 23 éves vendég a harmadik emeleti erkélyről kiugrott, akinek halálát a helyszínen megállapították. A tüzet sikerült eloltani, és az érintett szobát szellőztetés után biztonságossá tették. A tragédia okait tovább vizsgálják

– olvasható a hatóságok közleményében. A tenerifei Melia Costa Hotel hivatalos nyilatkozatot még nem adott az esetről. Az evakuált vendégek közül senki sem sérült meg, és később mind visszatérhettek szobáikba.

Az Origo a közelmúltban arról art, hogy egy hajdúszoboszlói szállodában volt hoteltűz.