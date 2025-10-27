Turista zuhant le a Pantheon tetejéről – azonnal szörnyethalt

Hírlevél

Egy japán turista életét vesztette Rómában, miután lezuhant az ókori Pantheon épületéről. A tragikus baleset áldozata, Morimasa Hibino mintegy hét métert zuhant, tragédiáját a lánya is végignézte.
Az olasz rendőrség beszámolója szerint Hibino a 2000 éves templom melletti kőkorlátnál pihent, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant – számolt be a New York Post a tragikus balesetről. 

A tragikus baleset helyszíne, Róma rengeteg turistát vonz – Fotó: AYTUG CAN SENCAR / ANADOLU
A tragikus baleset helyszíne, a római Pantheon rengeteg turistát vonz
Fotó: AYTUG CAN SENCAR / ANADOLU

Szédülés okozhatta a tragikus balesetet

A 69 éves japán turista lánya kétségbeesetten kiabált segítségért, a kiérkező tűzoltók pedig súlyos vérveszteséggel és életveszélyes sérülésekkel találták meg az áldozatot, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség szerint valószínű, hogy a férfi elszédült, mielőtt lezuhant.

A Pantheon, amelyet eredetileg Kr. e. 25–27 között építettek, majd Kr. u. 125-ben felújítottak, napjainkban katolikus templomként működik, ám a baleset idején zárva volt.

A római rendőrök rendszeresen járőröznek a város történelmi nevezetességeinél, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket, mivel a modern város szintje mintegy 7 méterrel magasabban fekszik az ókorihoz képest, ami több helyen veszélyes szintkülönbségeket okoz.

Idén már történt hasonló tragédia: márciusban egy 55 éves spanyol nő halt meg, miután lezuhant a híres Spanyol lépcsőnél. 

Róma rendszeresen bekerül Európa legjobb városai közé. 

 

