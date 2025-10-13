Brutális buszbaleset: legkevesebb 42 halott, rengeteg sérült

A busz Louis Trichardt város közelében, Pretoriától mintegy 400 km-re az N1-es autópályáról tért le és borult be egy árokba. A helyszínen készült képeken látható, hogy a jármű a tetejére borulva fekszik az árok alján a tragikus buszbaleset után.
A tragikus buszbaleset egy hegyi útszakaszon történt
A mentők még dolgoznak a helyszínen, így az áldozatok száma még magasabb is lehet – írta az ABC News.
A busz egy meredek hegyi útszakaszon lehajtott az útról, majd egy mély árokba zuhant, és fejtetőre borulva állt meg – derül ki a tartományi kormány közleményéből.
A hatóságok által közzétett képeken a jármű teljesen összeroncsolódva látható az árok alján. Sok sérültet kórházba szállítottak. Az X-en is megjelentek képek az árokban fekvő buszról.
A busz Kelet-Fokföld tartományból indult az ország déli részéből. A hatóságok közlése szerint zimbabwei és malawi állampolgárságú utasokat szállított, akik éppen hazafelé tartottak.
Egy hónapja Magyarországon, Győr közelében történt halálos buszbaleset, amiről az Origo is beszámolt.