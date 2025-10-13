Brutális buszbaleset: legkevesebb 42 halott, rengeteg sérült

A busz Louis Trichardt város közelében, Pretoriától mintegy 400 km-re az N1-es autópályáról tért le és borult be egy árokba. A helyszínen készült képeken látható, hogy a jármű a tetejére borulva fekszik az árok alján a tragikus buszbaleset után.

Áldozatokat keresnek a tragikus buszbaleset helyszínén

Fotó: X

A tragikus buszbaleset egy hegyi útszakaszon történt

A mentők még dolgoznak a helyszínen, így az áldozatok száma még magasabb is lehet – írta az ABC News.

A busz egy meredek hegyi útszakaszon lehajtott az útról, majd egy mély árokba zuhant, és fejtetőre borulva állt meg – derül ki a tartományi kormány közleményéből.

A hatóságok által közzétett képeken a jármű teljesen összeroncsolódva látható az árok alján. Sok sérültet kórházba szállítottak. Az X-en is megjelentek képek az árokban fekvő buszról.

13 October 2025

Condolences to the loved ones of 42 bus victims#MISA, the Motor Industry Staff Association, would like to extend our sincerest condolences to the family and loved ones of the 24 bus victims who died after their bus left the road on the N1 near Louis Trichardt pic.twitter.com/pYTfJGeosc — MISA (@MIStaffAss) October 13, 2025

A busz Kelet-Fokföld tartományból indult az ország déli részéből. A hatóságok közlése szerint zimbabwei és malawi állampolgárságú utasokat szállított, akik éppen hazafelé tartottak.

Egy hónapja Magyarországon, Győr közelében történt halálos buszbaleset, amiről az Origo is beszámolt.