Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

buszbaleset

Brutális buszbaleset: legkevesebb 42 halott, rengeteg sérült

1 órája
Legkevesebb 42 ember életét vesztette egy buszbalesetben a Dél-afrikai Köztársaság északi részén, egy hegyvidékes területen – közölték hétfőn a helyi hatóságok. A tragikus buszbalesetben zimbabwei és malawi állampolgárságú áldozatok hunytak el.
A busz Louis Trichardt város közelében, Pretoriától mintegy 400 km-re az N1-es autópályáról tért le és borult be egy árokba. A helyszínen készült képeken látható, hogy a jármű a tetejére borulva fekszik az árok alján a tragikus buszbaleset után. 

Áldozatokat keresnek a tragikus buszbaleset helyszínén – Fotó: X
Áldozatokat keresnek a tragikus buszbaleset helyszínén
 Fotó: X

A tragikus buszbaleset egy hegyi útszakaszon történt

A mentők még dolgoznak a helyszínen, így az áldozatok száma még magasabb is lehet – írta az ABC News

A busz egy meredek hegyi útszakaszon lehajtott az útról, majd egy mély árokba zuhant, és fejtetőre borulva állt meg – derül ki a tartományi kormány közleményéből.

 A hatóságok által közzétett képeken a jármű teljesen összeroncsolódva látható az árok alján. Sok sérültet kórházba szállítottak. Az X-en is megjelentek képek az árokban fekvő buszról. 

A busz Kelet-Fokföld tartományból indult az ország déli részéből. A hatóságok közlése szerint zimbabwei és malawi állampolgárságú utasokat szállított, akik éppen hazafelé tartottak.

Egy hónapja Magyarországon,  Győr közelében történt halálos buszbaleset, amiről az Origo is beszámolt. 

 

