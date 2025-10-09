Poénkodott, hogy fáj a háta, nem sokkal később meghalt

Steve Burrows, a 38 éves négygyermekes apuka Cambridgeshire-ből, a hátfájását kezdetben ártalmatlan problémának vélte, még poénkodott is vele.

Már az orvosok sem tudtak segíteni a tragikus sorsú Steve Burrowson

Azt mondta, nincs komoly baja, szimpla öregségi fájdalmak ezek.

Ám később kiderült, hogy nem, súlyos, daganatos betegsége van. Az orvosok végbélrákot diagnosztizáltak nála, amely már áttéteket képezett. A fájdalmai attól voltak, hogy a daganat már nyomta az idegeit a hátában – írja a The Sun.

A diagnózis után néhány hét alatt rosszabbodott az állapota, és három nappal a kórházba kerülés után meghalt. Burrows párja, Bethan Kester még mindig sokkos állapotban van a tragédia miatt.

„Steve teljesen összetört, amikor megtudta a diagnózist. Sírt és nagyon meg volt ijedve. De a sokk után összeszedte magát és azt mondta, fel fogja venni a harcot a rákkal, és együtt le fogjuk győzni” – nyilatkozta a 35 éves nő. Sajnos nem sikerült neki. Bethan most gyűjtést indított, hogy méltó búcsút vehessenek Steve-től, valamint figyelmezteti a közvéleményt, hogy minden szokatlan tünet esetén, még fiatalabb korban is, forduljanak orvoshoz.

Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy a végbélrák nem csak az idősebbeket érinti, és a szokatlan tünetek, mint a hátfájás vagy vér a székletben, mindenképp orvosi kivizsgálást igényelnek.