Cambridgeshire

Poénkodott, hogy fáj a háta, nem sokkal később meghalt

Roppant szomorú történet Steve Burrowsé. A tragikus sorsú 38 éves brit férfi azzal poénkodott, hogy öregségi fájdalmai, problémái vannak, ezért fáj a háta, aztán kiderült, nagy a baj, rákos.
Steve Burrows, a 38 éves négygyermekes apuka Cambridgeshire-ből, a hátfájását kezdetben ártalmatlan problémának vélte, még poénkodott is vele.

Britain's Prince William, Duke of Cambridge (2L), wearing surgical scrubs, watches a robotic microwave ablation procedure during his visit to The Royal Marsden hospital in London on May 24, 2022, where he learnt about some of the innovative work that is currently being carried out to improve cancer diagnosis and treatment. (Photo by Frank Augstein / POOL / AFP), tragikus
Már az orvosok sem tudtak segíteni a tragikus sorsú Steve Burrowson
Fotó: FRANK AUGSTEIN / POOL

Azt mondta, nincs komoly baja, szimpla öregségi fájdalmak ezek. 

Ám később kiderült, hogy nem, súlyos, daganatos betegsége van. Az orvosok végbélrákot diagnosztizáltak nála, amely már áttéteket képezett. A fájdalmai attól voltak, hogy a daganat már nyomta az idegeit a hátában – írja a The Sun.

Tragikus történet

A diagnózis után néhány hét alatt rosszabbodott az állapota, és három nappal a kórházba kerülés után meghalt. Burrows párja, Bethan Kester még mindig sokkos állapotban van a tragédia miatt.

„Steve teljesen összetört, amikor megtudta a diagnózist. Sírt és nagyon meg volt ijedve. De a sokk után összeszedte magát és azt mondta, fel fogja venni a harcot a rákkal, és együtt le fogjuk győzni” – nyilatkozta a 35 éves nő. Sajnos nem sikerült neki. Bethan most gyűjtést indított, hogy méltó búcsút vehessenek Steve-től, valamint figyelmezteti a közvéleményt, hogy minden szokatlan tünet esetén, még fiatalabb korban is, forduljanak orvoshoz.

Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy a végbélrák nem csak az idősebbeket érinti, és a szokatlan tünetek, mint a hátfájás vagy vér a székletben, mindenképp orvosi kivizsgálást igényelnek.

 

