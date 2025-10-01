Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Világrengető bejelentésre készül Putyin – itt a pontos időpont!

diák

Tragédia: mókusnak nézték, majd fejbe lőtték az iskolás fiút

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó hír érkezett az Egyesült Államokból. Egy 17 éves tinédzser vesztette életét, miután egy tragikus vadászbaleset közben összetévesztették egy mókussal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
diákvadászattragédia

Szombaton délután, Iowa City közelében egy 17 éves fiú életét követelte egy tragikus vadászbaleset. Carson Ryan társaival indult mókusvadászatra, amikor a bozótban mozgást észlelő egyik vadásztársa célzott lövést adott le – ám a fiúra. A golyó hátulról a fején találta el, és bár azonnal kórházba szállították, sérülései halálosnak bizonyultak – írja a CBS.

Carson Ryan, akinek élete egy tragikus vadászbaleset során ért véget Iowában. Fotó:Illusztráció/Unsplash
Carson Ryan, akinek élete egy tragikus vadászbaleset során ért véget Iowában Fotó:Illusztráció/Unsplash

Tragikus vadászbaleset után gyászol az iskola és a közösség

Az Iowa Természeti Erőforrások Minisztériuma és a Washington megyei seriffhivatal vizsgálatot indított az ügyben. A helyi közösség döbbenten és gyászba borulva emlékezik a fiatal sportolóra.

Ryan iskolája, a Washington High School közösségi oldalán osztott meg szívszorító üzenetet: „Szívünk összetört. Carson kedvessége és humora örökre hiányozni fog.” A közeli Pekin iskolái pedig arra kérték a diákokat és tanárokat, hogy hétfőn viseljék a Washington High színeit, narancsot és feketét, ezzel is tisztelegve a fiú emléke előtt.

A gyászoló család megsegítésére indított GoFundMe-gyűjtés rövid időn belül több mint 50 ezer dollárt hozott össze. A leírás szerint Carson „fiú, barát és igazi fény volt mindazok számára, akik ismerték.”

Korábban 2 fiatal nem tért vissza soha egy vadászatról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!