Tragédia: mókusnak nézték, majd fejbe lőtték az iskolás fiút

Szombaton délután, Iowa City közelében egy 17 éves fiú életét követelte egy tragikus vadászbaleset. Carson Ryan társaival indult mókusvadászatra, amikor a bozótban mozgást észlelő egyik vadásztársa célzott lövést adott le – ám a fiúra. A golyó hátulról a fején találta el, és bár azonnal kórházba szállították, sérülései halálosnak bizonyultak – írja a CBS.

Carson Ryan, akinek élete egy tragikus vadászbaleset során ért véget Iowában Fotó:Illusztráció/Unsplash

Tragikus vadászbaleset után gyászol az iskola és a közösség

Az Iowa Természeti Erőforrások Minisztériuma és a Washington megyei seriffhivatal vizsgálatot indított az ügyben. A helyi közösség döbbenten és gyászba borulva emlékezik a fiatal sportolóra.

Ryan iskolája, a Washington High School közösségi oldalán osztott meg szívszorító üzenetet: „Szívünk összetört. Carson kedvessége és humora örökre hiányozni fog.” A közeli Pekin iskolái pedig arra kérték a diákokat és tanárokat, hogy hétfőn viseljék a Washington High színeit, narancsot és feketét, ezzel is tisztelegve a fiú emléke előtt.

A gyászoló család megsegítésére indított GoFundMe-gyűjtés rövid időn belül több mint 50 ezer dollárt hozott össze. A leírás szerint Carson „fiú, barát és igazi fény volt mindazok számára, akik ismerték.”

