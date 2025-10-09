Taylor Swift dalban meséli el, milyen az ágyban Travis Kelce

Az amerikai futballista Travis Kelce, egy podcastben vallotta be, hogy a „Wood” című dal hallatán inkább elbújna a föld alá. Testvére, Jason Kelce viccesen felvetette, hogy élő adásban kellene lejátszani a dalt az édesapjuknak, mire Travis csak annyit reagált: „Rémálom lenne. Tényleg félek ettől.”

Taylor Swift és Travis Kelce

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A „Wood” című dal Swift és Kelce kapcsolatának intimebb oldalát boncolgatja – a rajongók szerint a szöveg tele van kettős jelentésekkel és rejtett utalásokkal a pár szenvedélyes kapcsolatára. Swift egy rádióinterjúban azt mondta, a dal akár „a szerencse, a babona vagy a vágy” szimbólumaként is értelmezhető – de a rajongók szerint minden sor Kelceről szól.

A híres „Wood” – miért kavart ekkora port?

A dal egyik sora –"His love was the key that opened my thighs” ("A szerelme volt a kulcs, ami széttárta a combjaimat") – azonnal bejárta az internetet, és a közösségi médiában hatalmas vitát indított. Sokan imádják Swift bátor dalszövegét, mások szerint azonban túlzottan szókimondó.

Travis Kelce a „New Heights” podcastben próbált higgadt maradni, de nevetve elismerte:

Bármilyen dalban megjelenni megtisztelő – de talán ezt most kihagytam volna.

A Travis Kelce iráni szerelem inspirálta a dalt

Taylor Swift és Travis Kelce 2023 óta alkotnak egy párt, és kapcsolatuk azóta is a popkultúra egyik legnagyobb szenzációja. A rajongók minden apró utalást, dalszöveget és interjúrészletet elemeznek, hogy még többet megtudjanak a sztárpár életéről.

Úgy tűnik, Taylor Swift a zenéjén keresztül most sem fél megmutatni, mennyire inspirálja őt ez a kapcsolat – Travis Kelce pedig, bár kissé zavarban van, láthatóan büszke is arra, hogy ő lett a világ egyik legnagyobb popsztárjának múzsája.