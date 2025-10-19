Hírlevél

Krakkó

Trükkös parkolás: 40 méter magasan helyeztek el egy rollert – mutatjuk!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Különös eset borzolta a kedélyeket Dél-Lengyelországban. Egy elektromos roller került elő egy 40 méter magas hídtorony tetején Krakkó külvárosában. A gyalogoshíd, amely a Visztula folyón ível át, nem hozzáférhető a nyilvánosság számára, így a roller rejtélyes módon került a magaslati helyre.
A krakkói tűzoltóknak majdnem három órába telt, mire sikerült biztonságosan lehozniuk az elektromos rollert, amelyet a nap folyamán állva, mozdulatlanul találtak a torony tetején. Az esetet jelenleg a lengyel rendőrség vizsgálja. Bár sokan a közösségi médiában tréfásnak találták a jelenetet, mások számára a helyzet egyáltalán nem volt vicces.

Elektromos roller a Visztula-híd tetején
Elektromos roller a Visztula-híd tetején
Fotó: X.com

Hogyan került fel az elektromos roller a híd tetejére?

Karolina Gałecka, a Lengyel Belügyminisztérium szóvivője az X-en megjegyezte: 

Az elektromos roller olyan helyre került, ahol nemcsak hogy nem lett volna szabad lennie, de valós veszélyt is jelenthetett az életre. A biztonság nem játék. Az ilyen mutatványok tragédiához vezethetnek.

A híd gyalogosok és kétkerekű járművek számára nem hozzáférhető, így továbbra is rejtély, miként került fel az elektromos roller a torony tetejére. Bár felmerültek ötletek, hogy a hidat alkalmassá tegyék gyalogosok és kerékpárosok számára, a mászás jelenleg tilos és veszélyes.

