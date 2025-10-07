Trump most tényleg megtette! Ezt nehéz elhinni

Hírlevél

Donald Trump amerikai elnök ismét feltűnt a TikTokon – azon a platformon, amelyet korábban még be akart tiltani. Egy új videóban azt állította, hogy ő akadályozta meg az alkalmazás blokkolását, és ezzel a fiatal felhasználók háláját vívta ki.
Donald TrumpTikTokbejelentés

„Minden fiatalnak a TikTokon: én mentettem meg a TikTokot, úgyhogy most nagy adósságotok van felém” – mondta mosolyogva az elnök, aki hozzátette, hogy akár a TikTok-nemzedékéből is kikerülhet a következő amerikai elnök.

Trump korábban még az alkalmazás eladását sürgette, szeptember végén pedig aláírta azt a rendeletet, amely szerint a TikTok amerikai befektetők kezébe kerülhet, mintegy 14 milliárd dolláros értékben. 

Elődje, Joe Biden 2024-ben olyan törvényt fogadott el, amely a kínai tulajdonos, a ByteDance amerikai működésének leállítását írta volna elő. Trump 2025-ös hivatalba lépése után azonban felfüggesztette a tiltásra irányuló folyamatot.

@realdonaldtrump

I SAVED TIKTOK!

♬ original sound - President Donald J Trump

 

