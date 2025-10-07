Trump most tényleg megtette! Ezt nehéz elhinni

„Minden fiatalnak a TikTokon: én mentettem meg a TikTokot, úgyhogy most nagy adósságotok van felém” – mondta mosolyogva az elnök, aki hozzátette, hogy akár a TikTok-nemzedékéből is kikerülhet a következő amerikai elnök.

Trump korábban még az alkalmazás eladását sürgette, szeptember végén pedig aláírta azt a rendeletet, amely szerint a TikTok amerikai befektetők kezébe kerülhet, mintegy 14 milliárd dolláros értékben.