Itt van Trump bejelentése a budapesti békecsúcsról

Donald Trump a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy két napon belül döntés születhet a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozó sorsáról.

Trump ukrajnai béketerve mögé csak látszólag álltak be a nyugat-európai politikusok

Fotó: Getty Images via AFP

Trump bejelentést tett

Az amerikai elnök ezzel a korábbi hírekre reagált, amelyek szerint a Budapestre tervezett egyeztetés valószínűleg elmarad. Trump hangsúlyozta, hogy „rengeteg dolog történik”, és még nem született végleges döntés. Hozzátette, a frontvonalon zajló események is befolyásolhatják a döntést.

Nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik

– fogalmazott, ugyanakkor kifejezte reményét egy esetleges tűzszünetre. Szerinte mind Putyin, mind Zelenszkij békét akar, és úgy véli, a háború véget fog érni.

„Azt gondolom, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és azt gondolom, hogy Zelenszkij is véget akar vetni neki, én pedig úgy gondolom, hogy véget fog érni" - mondta az elnök.

India szerepe

Trump arról is beszélt, hogy a hindu vallási ünnep alkalmából telefonon egyeztetett Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, akivel többek között India orosz kőolajvásárlásainak csökkentéséről is szó esett. Az amerikai elnök szerint Modi is a háború lezárását szeretné.

Korábban Trump bejelentette, hogy India fokozatosan visszafogja, majd leállítja az orosz energiavásárlásokat, ezzel is gyengítve Moszkva háborús bevételeit. India jelenleg Kína után a második legnagyobb vevője az orosz kőolajnak.

A Fehér Ház és a külügyminisztérium kedden közölte, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a hét elején „termékeny” telefonbeszélgetést folytatott, így nincs szükség további személyes egyeztetésre. Hozzátették, Trump és Putyin találkozóját a közeljövőben nem tervezik.