Trump háborút hirdetett: újabb hajót robbantottak fel az amerikaiak a Csendes-óceánon

Trump és az Egyesült Államok hadserege ezzel már a nyolcadik támadást hajtotta végre feltételezett kábítószercsempészek ellen a tengeren.

Trump.

Fotó: Bloomberg / Bloomberg

Trump hadat üzent

A kedd éjjeli légicsapás – most első ízben – egy Csendes-óceánon hajózó jármű ellen irányult, a korábbi hetet a Karib-tenger térségében hajtották végre.

A miniszter közösségi médiában közzétett közlése szerint a légicsapásban két ember meghalt, így a légicsapásokban meghalt emberek száma elérte a legkevesebb harmincnégyet.

A miniszter által nyilvánosságra hozott rövid videófelvétel szerint egy barna csomagokkal félig megrakott kis csónak haladt a vízen. Röviddel később a csónakban robbanás történt, kigyulladt és mozdulatlanul lebegett a vízen.

Pete Hegseth a 2001. szeptember 11-i terrortámadás elkövetőihez hasonlította a kábítószercsempészeket.

Mint ahogy az al-Kaida is háborút folytatott a hazánk ellen, ezek a kartellek is háborút folytatnak a határaink és az embereink ellen

– mondta Hegseth, hozzátéve, hogy „nem lesz menedék vagy megbocsátás, csak igazságszolgáltatás”.

Donald Trump elnök azzal indokolta a légicsapásokat, hogy az Egyesült Államok háborús konfliktusban áll a drogkartellekkel, és ugyanazon a jogon jár el, mint ifjabb George Bush kormányzata, amely háborút indított a terrorizmus ellen a szeptember 11-i támadások után.

A Trump-kormányzat az állítólagos drogszállító hajókon utazók ellen nem indított eljárást, az előző támadás két túlélőjét visszatoloncolta a származási országukba, Ecuadorba és Kolumbiába.

Ecuadori illetékesek később közölték, hogy elengedték a hazatoloncolt a férfit, mert nem volt bizonyítékuk arra, hogy az országban bűncselekményt követett volna el.