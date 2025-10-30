Összecsapott Trump és a kínai elnök! – ez történt az év legnagyobb csörtéjén

Trump és Hszi Csin-ping találkozója alatt a világ szeme Puszanra szegeződött, miközben a legégetőbb nemzetközi ügyek is szóba kerültek.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Mi történt Trump és Hszi Csin-ping tárgyalásán?

Az Ukrajna-konfliktus volt az egyik fő téma, de a kínai fél álláspontja szerint a nyomásgyakorlás nem oldja meg a válságot. Ekaterina Zaklyazminszkaja, a Kínai és Modern Ázsia Intézetének szakértője szerint Trump próbálta Hszi Csin-pinget bevonni az orosz-ukrán tárgyalásokba, de a kínai vezetés óvatos volt, és nem kötelezte el magát érdemi lépések mellett.

A tárgyalások során Trump felvetette az Oroszországgal kapcsolatos olaj- és gázügyleteket, valamint a ritkaföldfémek kérdését, amelyek a technológiai és hadiipari szektor számára kritikusak, de Kína nem követte Washington kezdeményezését. A szakértő kiemelte, hogy a találkozó nem vezetett a két ország közötti kereskedelmi háború lezárásához, és a kereskedelmi vámok kérdésében is csupán kisebb előrelépés született – írja a Lenta.

Mi lesz a nukleáris tesztekkel?

A találkozó során szóba került a nukleáris elrettentés ügye is. Trump a megbeszélés előtt azonnali nukleáris tesztprogram elindítását rendelte el, hogy az Egyesült Államok azonos feltételek mellett álljon más nukleáris hatalmakkal, köztük Oroszországgal és Kínával. A szakértő szerint az amerikai elnök célja lehetett, hogy Kína is csatlakozzon a New START-szerződéshez, amely 2026 elején lejár, de a kínai fél továbbra is ellenáll.

Zaklyazminszkaja kiemelte, hogy a tárgyalások rövidsége, mindössze kevesebb mint kétórás időtartama, és a tematika óvatos kezelése a találkozó bizonytalan kimenetelét jelezte. A Trump–Hszi-találkozó így leginkább a diplomáciai gesztusok és a stratégiai pozíciók megerősítésére szolgált, miközben az érdemi előrelépés elmaradt.