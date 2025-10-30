Trump olyan gyomrost vitt be, amilyet a világ 33 éve nem látott

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok „azonnali hatállyal” újraindítja a nukleáristeszt-programot, amelyet több mint három évtizede, még az 1990-es évek elején függesztettek fel. A Pentagont arra utasította, hogy kezdje meg a szükséges előkészületeket, mert – mint fogalmazott – „minden országnak azonos feltételek mellett kell cselekednie”.

Donald Trump elrendelte a nukleáris fegyvertesztek azonnali újraindítását, miután Oroszország és Kína is növeli arzenálját

Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A döntést Trump a dél-koreai Puszanban tartott látogatása előtt közölte, ahol várhatóan kínai és japán tisztségviselőkkel is egyeztet. Az elnök a bejelentésében arra hivatkozott, hogy Kína gyorsan növeli nukleáris arzenálját, míg Oroszország új, hiperszonikus fegyverrendszereket állít hadrendbe – mindezek együttesen szerinte „új korszakot” nyitnak a nemzetközi biztonságpolitikában.

A Reuters információi szerint Trump közvetlen utasítást adott a Hadügyminisztériumnak, és a tesztelések megkezdése már a következő hónapokban napirendre kerülhet. Az elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok „nem maradhat hátrányban” riválisaival szemben, és meg kell őriznie technológiai fölényét.

Mire lehet számítani Trump bejelentése után?

Elemzők szerint a döntés az 1992-es atomkísérleti moratórium végét jelentheti, és új, kiszámíthatatlan fegyverkezési hullámot indíthat el. Bár a Fehér Ház hivatalosan nem részletezte, milyen formájú kísérletekről van szó, a Pentagon forrásai szerint a robbanófejek biztonsági és megbízhatósági vizsgálatai lehetnek az elsődleges célpontok.

A Reuters jelentése szerint a lépés szimbolikus is: Trump ezzel jelezni kívánja, hogy az Egyesült Államok nem fogja tovább visszafogni magát a rivális nagyhatalmak „versenyelőnyével” szemben.