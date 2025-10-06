Mindenki Melania Trump ruhakölteményéről beszél – ezt önnek is látnia kell!

A first lady Melania Trump visszafogott, de elegáns megjelenésével tisztelgett az alkalom előtt: barna bőrdzsekit, fehér inget és sötét farmernadrágot viselt, amelyet pilóta napszemüveggel és egy „USA” feliratú baseball sapkával egészített ki. Megjelenése sokaknak a „Top Gun” című film stílusát idézte.

Melania és Trump együtt ünnepelték a haditengerészetet – stílusban és erőben sem volt hiány

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Trump a katonák elkötelezettségét méltatta

Az eseményen Donald Trump elnök beszédet mondott a USS George H. W. Bush repülőgép-hordozó fedélzetén, ahol több mint tízezer tengerész és családtag vett részt. Beszédében hangsúlyozta, hogy kormánya továbbra is elkötelezett a fegyveres erők támogatása és megbecsülése mellett.

A haditengerészet generációk óta az amerikai szabadság egyik alappillére. Büszkék vagyunk minden szolgálatot teljesítőre, és biztosítjuk, hogy a munkájukat minden körülmények között elismerjük és támogatjuk

– mondta Donald Trump.

Melania Trump rövid beszédében köszönetet mondott a tengerészek szolgálatáért, kiemelve bátorságukat és kitartásukat:

Az önök elkötelezettsége és áldozatvállalása inspirációt jelent mindannyiunk számára

– fogalmazott a first lady.

Melania Trump

Fotó: ALEX WONG / AFP

A rendezvényen katonai bemutatókat is tartottak, valamint több veterán és aktív szolgálatot teljesítő katona is felszólalt. A program a haditengerészet történelmi örökségére és a szolgálat fontosságára hívta fel a figyelmet.

Trump: „Soha nem hagyjuk, hogy elfeledjék a bátorságukat!”

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Melania Trump közéleti szerepvállalása

Melania Trump az elmúlt időszakban több hivatalos eseményen is részt vett, elsősorban a katonai családokat és az ifjúsági programokat támogató kezdeményezések kapcsán. A mostani norfolki látogatás is ezen törekvések folytatása volt.

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke hivatalából adódóan rendszeresen részt vesz a fegyveres erők ünnepi rendezvényein, hangsúlyozva a nemzeti egység és a szolgálat megbecsülésének fontosságát.