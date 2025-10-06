Mindenki Melania Trump ruhakölteményéről beszél – ezt önnek is látnia kell!

A first lady Melania Trump visszafogott, de elegáns megjelenésével tisztelgett az alkalom előtt: barna bőrdzsekit, fehér inget és sötét farmernadrágot viselt, amelyet pilóta napszemüveggel és egy „USA” feliratú baseball sapkával egészített ki. Megjelenése sokaknak a „Top Gun” című film stílusát idézte.
Az eseményen Donald Trump elnök beszédet mondott a USS George H. W. Bush repülőgép-hordozó fedélzetén, ahol több mint tízezer tengerész és családtag vett részt. Beszédében hangsúlyozta, hogy kormánya továbbra is elkötelezett a fegyveres erők támogatása és megbecsülése mellett.
A haditengerészet generációk óta az amerikai szabadság egyik alappillére. Büszkék vagyunk minden szolgálatot teljesítőre, és biztosítjuk, hogy a munkájukat minden körülmények között elismerjük és támogatjuk
– mondta Donald Trump.
Melania Trump rövid beszédében köszönetet mondott a tengerészek szolgálatáért, kiemelve bátorságukat és kitartásukat:
Az önök elkötelezettsége és áldozatvállalása inspirációt jelent mindannyiunk számára
– fogalmazott a first lady.
A rendezvényen katonai bemutatókat is tartottak, valamint több veterán és aktív szolgálatot teljesítő katona is felszólalt. A program a haditengerészet történelmi örökségére és a szolgálat fontosságára hívta fel a figyelmet.
Melania Trump az elmúlt időszakban több hivatalos eseményen is részt vett, elsősorban a katonai családokat és az ifjúsági programokat támogató kezdeményezések kapcsán. A mostani norfolki látogatás is ezen törekvések folytatása volt.
Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke hivatalából adódóan rendszeresen részt vesz a fegyveres erők ünnepi rendezvényein, hangsúlyozva a nemzeti egység és a szolgálat megbecsülésének fontosságát.