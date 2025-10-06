Hírlevél

Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Melania Trump

Mindenki Melania Trump ruhakölteményéről beszél – ezt önnek is látnia kell!

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
Melania Trump most is tündökölt. az Egyesült Államok first ladyje férjével, Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével együtt vett részt a haditengerészet 250. évfordulóján tartott megemlékezésen a virginiai Norfolkban. Az esemény a Salute to the Fleet rendezvénysorozat része volt, amely a haditengerészet hagyományait és szolgálatát ünnepli.
Melania TrumphaditengerészetelnökbőrdzsekiAmerikai Egyesült ÁllamokDonald TrumpFirst Lady

A first lady Melania Trump visszafogott, de elegáns megjelenésével tisztelgett az alkalom előtt: barna bőrdzsekit, fehér inget és sötét farmernadrágot viselt, amelyet pilóta napszemüveggel és egy „USA” feliratú baseball sapkával egészített ki. Megjelenése sokaknak a „Top Gun” című film stílusát idézte.

NORFOLK, VIRGINIA, UNITED STATES - OCTOBER 5: US President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump at a celebration for the United States Navy's 250th anniversary at Naval Station Norfolk in Norfolk, Virginia, United States on October 5, 2025. Kyle Mazza / Anadolu (Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP)
Melania és Trump együtt ünnepelték a haditengerészetet – stílusban és erőben sem volt hiány
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Trump a katonák elkötelezettségét méltatta

Az eseményen Donald Trump elnök beszédet mondott a USS George H. W. Bush repülőgép-hordozó fedélzetén, ahol több mint tízezer tengerész és családtag vett részt. Beszédében hangsúlyozta, hogy kormánya továbbra is elkötelezett a fegyveres erők támogatása és megbecsülése mellett.

A haditengerészet generációk óta az amerikai szabadság egyik alappillére. Büszkék vagyunk minden szolgálatot teljesítőre, és biztosítjuk, hogy a munkájukat minden körülmények között elismerjük és támogatjuk

– mondta Donald Trump.

Melania Trump rövid beszédében köszönetet mondott a tengerészek szolgálatáért, kiemelve bátorságukat és kitartásukat:

Az önök elkötelezettsége és áldozatvállalása inspirációt jelent mindannyiunk számára

– fogalmazott a first lady.

NORFOLK, VIRGINIA - OCTOBER 05: First Lady Melania Trump takes the stage as she prepares to make remarks during the Navy 250 Celebration aboard the USS Harry S. Truman aircraft carrier on October 5, 2025 in Norfolk, Virginia. President Trump is visiting Naval Station Norfolk in Virginia for a celebration of the 250th birthday of the U.S. Navy. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Melania Trump
Fotó: ALEX WONG /  AFP

A rendezvényen katonai bemutatókat is tartottak, valamint több veterán és aktív szolgálatot teljesítő katona is felszólalt. A program a haditengerészet történelmi örökségére és a szolgálat fontosságára hívta fel a figyelmet.

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump watch a naval demonstration during a visit to the USS George H.W. Bush aircraft carrier which is out at sea near Norfolk, Virginia, October 5, 2025, as they travel to see a Naval demonstration as part of the US Navy's 250th anniversary celebration, "America's Navy 250: Titans of the Sea - A Salute to the Fleet". (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Trump: „Soha nem hagyjuk, hogy elfeledjék a bátorságukat!”
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Melania Trump közéleti szerepvállalása

Melania Trump az elmúlt időszakban több hivatalos eseményen is részt vett, elsősorban a katonai családokat és az ifjúsági programokat támogató kezdeményezések kapcsán. A mostani norfolki látogatás is ezen törekvések folytatása volt.
Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke hivatalából adódóan rendszeresen részt vesz a fegyveres erők ünnepi rendezvényein, hangsúlyozva a nemzeti egység és a szolgálat megbecsülésének fontosságát.

 

