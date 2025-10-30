Mi jön most? Oroszország válaszolt Trump korszakos gyomrosára

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Trump utasította a Pentagont, hogy kezdje meg a nukleáris fegyverteszteket „azonos feltételek mellett”, mint más nukleáris hatalmak, különösen Oroszország és Kína esetében. A Reuters szerint a lépés több mint három évtizedes moratórium végét jelenti, és új fegyverkezési versenyt indíthat el a világ vezető hatalmai között.

Trump bejelentette a nukleáris teszteket – Peszkov figyelmeztet Oroszország nevében

A Kreml szóvivője, Peszkov hangsúlyozta: az Egyesült Államok döntése szuverén, de megsérti a nemzetközi moratóriumot.

Ha valaki feladja a moratóriumot, Oroszország is ennek megfelelően fog reagálni – mondta.

Trump korábbi bejelentése szerint az új tesztek célja a nukleáris arzenál megbízhatóságának és technológiai fölényének biztosítása, mivel a világ nagyhatalmai, különösen Oroszország és Kína, gyorsan bővítik fegyverzetüket.

Mi fog történni Trump bejelentése után?

A Kreml közlése szerint a Trump által elrendelt nukleáris teszt új fegyverkezési hullámot indíthat el, amely befolyásolhatja a globális biztonsági helyzetet. A világ nukleáris hatalmai között máris komoly aggodalmat váltott ki az amerikai döntés, és szakértők szerint a lépés könnyen dominóhatást válthat ki a nemzetközi fegyverzetkorlátozási egyezményekben.

A Reuters szerint Trump bejelentése után a nemzetközi közösség figyelemmel kíséri, hogy mikor és hol kezdődhetnek meg az új tesztek, és milyen mértékben érintik a moratórium betartását.