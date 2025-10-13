"Ez rosszul fog végződni" – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

„Valóban úgy gondolom, hogy Putyin elnök nagyszerűen mutatna, ha sikerülne rendeznie ezt a konfliktust. És szerintem meg is fogja tenni… De ha nem – annak számára rossz vége lesz” – mondta Donald Trump.
Trump keményen odavágott
Beszédében az amerikai elnök kitért arra is, hogy nemrég telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. Trump elmondása szerint a beszélgetés „jó hangulatú és őszinte” volt, és
Zelenszkij konkrét fegyvereket kért, köztük Tomahawk-rakétákat.
Trump ugyanakkor egyértelművé tette: csak akkor hajlandó ezeket a rakétákat Kijevnek adni, ha a békés megoldás kudarcot vall. Azt is hangsúlyozta, hogy a döntést személyesen kívánja megbeszélni Putyinnal.
Zelenszkij közben azt mondta, hogy már dolgoznak a döntés előkészítésén, és reméli, Trump engedélyezi majd a szállítást. Ugyanakkor bevallotta: a végső döntés még nem született meg Washingtonban.
Dolgozunk rajta, és várom Trump elnök döntését. Számítunk rá, de meglátjuk
– mondta Zelenszkij.
Az ukrán vezető azt is elárulta, hogy már kijelölte azokat a célpontokat, amelyeket a Tomahawkokkal elérnének, de állítása szerint csak katonai létesítményeket támadnának, nem civileket.
Zelenszkij szerint a rakéták fő célja nyomásgyakorlás lenne Oroszországra. Úgy véli, Moszkva fél attól, hogy az Egyesült Államok valóban átadja a fegyvereket, és ezt szerinte ki kell használni.
A Kreml aggodalmát fejezte ki a lehetséges szállítások miatt. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője szerint a feszültség már így is nő, és a Tomahawkok csak tovább súlyosbítanák a helyzetet. Peszkov rámutatott, hogy
a rakéták nukleáris változatban is léteznek, amit az amerikai katonai szakértőknek figyelembe kell venniük.
A Duma védelmi bizottságának tagja, Andrej Kolesznyik viszont úgy véli, Oroszországot nem lehet megfélemlíteni.
„Minket a Tomahawk nem rémiszt meg. Egyáltalán nem lehet Oroszországot megijeszteni. Hogy Zelenszkij hol hallotta ezt, az rejtély” – fogalmazott Kolesznyik.
Hozzátette: bár a Tomahawk valóban erős fegyver, nem lesz képes megváltoztatni a különleges hadművelet menetét.