Ukrajna

Ma dől el Ukrajna sorsa? Trump felhívja Putyint

Az Axios értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök csütörtökön telefonbeszélgetést folytat Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal. A forrás szerint a hívásra az amerikai elnök ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjal a Fehér Házban tervezett találkozója előtt kerül sor.
Az Axios kiemeli, hogy a beszélgetés során Trump és Putyin várhatóan az ukrajnai háborúról tárgyal majd.

Dimitrij Peszkov, az orosz elnöki sajtószóvivő újságíróknak elmondta, hogy Putyin „esetleg egy esti nemzetközi telefonbeszélgetést” folytathat október 16-án, de nem részletezte, kivel zajlana a beszélgetés.

 

