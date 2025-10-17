Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke, Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő budapesti találkozója „fájdalmas ütés Európának” – így értékelte a két vezető egyeztetését a The Telegraph. A brit lap szerint az Európai Unió „lényegében kimaradt az ukrajnai béketárgyalásokból”, és most attól tart, hogy a folyamatból végleg kiszorulhat.

Már a brit lapok is Brüsszelen röhögnek: Orbán Viktor letörölte a mosolyt az EU arcáról Fotó: DREW ANGERER / AFP

A Newsweek ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy a Trump–Putyin-tárgyalások megkérdőjelezték a Fehér Ház Ukrajnával kapcsolatos álláspontját, sőt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerepe is háttérbe szorulhat.

Orbán Viktor a reflektorfényben

A The Telegraph megjegyzi: „Eközben Orbán Viktor magyar miniszterelnök úgy érezheti magát, mint a macska, amelyik elcsente a tejszínt. <…> A magyar vezető a béke bajnokaként pozicionálja magát, és ez a csúcstalálkozó óriási siker egy mindössze 9,5 milliós ország vezetőjének.”

A lap szerint Orbán házigazdai szerepe tovább növeli politikai tekintélyét, noha korábban uniós diplomaták hangsúlyozták, hogy a magyar kormányfő „nem az EU nevében beszél”, még akkor sem, ha hazája akkor még az uniós elnökséget töltötte be.

„Szeptember végén Brüsszel még elégtételt érzett, amikor Trump bírálta az EU-t az orosz olajvásárlások miatt, és az európai diplomaták rögtön rámutattak: Magyarország Oroszország legnagyobb vevője. <…> De az, hogy Budapest lesz a csúcstalálkozó helyszíne, valószínűleg letörölte a mosolyt az EU arcáról” – írja a The Telegraph.

Tomahawkok és diplomácia

A Fehér Ház közölte, hogy az Egyesült Államoknak „rengeteg Tomahawk robotrepülője van, de szüksége is van rájuk”. A Wall Street Journal viszont úgy tudja, Trump az utóbbi napokban jelezte, hogy hajlandó lenne mégis ilyen fegyvereket szállítani Ukrajnának.

A Bloomberg szerint az amerikai elnök az utóbbi hetekben „egyre szívélyesebbé vált” Zelenszkijjel szemben, miközben „lehűlt a viszonya” Putyinhoz – a most bejelentett találkozó azonban arra utal, hogy Washington ismét enyhíti a nyomást Moszkvára.

Zelenszkij számára különösen aggasztó a Fehér Ház új irányváltása – mind a Tomahawk-szállítások, mind az orosz szankciók kapcsán. Trump ugyanakkor jelezte: a republikánusok új, szigorú intézkedéseket készítenek elő Oroszországgal szemben, „talán nem a legalkalmasabb pillanatban, de egy-két héten belül megtörténhet”.

„Eredményes hívás”

A Kreml közleménye szerint a két vezető „produktív” telefonbeszélgetést folytatott Ukrajnáról, és megegyeztek abban, hogy személyesen is találkoznak Budapesten. A Bloomberg úgy értelmezi: Trump a Putyinnal folytatott beszélgetés után „újra esélyt akar adni a diplomáciának”.