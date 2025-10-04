Hírlevél

Donad Trump

Hihetetlen titok derült ki Donald Trumpról

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az amerikai elnök, Donald Trump egy titkos földalatti városban, Colorado államban vészelné át a harmadik világháborút – írja a The Sun.
Donad Trumpbunkerhegykonfliktus

„Trump megnyitotta földalatti bunkere ajtaját egy esetleges nukleáris háború esetére, és megmutatta azt a földalatti várost, amelyet a védelmére építettek” – olvasható a lapban.

trump
Donald Trump Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Itt vészelné át a háborút Trump

A beszámoló szerint a Cheyenne-hegy mélyén, mintegy 600 méterrel a föld alatt található a komplexum, amely alagutak és termek hálózatából áll.

Korábban Trump kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus már nem sodorhatja a világot »harmadik világháborúba«. Szavai szerint a válság valóban elvezethetett volna oda, de mostanra a világ „nem kerül ebbe a helyzetbe”.

Képekért és további részletekért, kattintson ide!

 

