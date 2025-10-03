A miniszter hangsúlyozta, hogy Törökország már most is vásárol LNG-t az Egyesült Államokból, és a jövőben Mexikóból és Kanadából is érkezhetnek szállítmányok. Az LNG-terminálok kapacitását 2016 óta ötszörösére növelték, így az ország technikai feltételei biztosítottak. Bayraktar szerint 2027-től a török fogyasztók a világpiacon elérhető legkedvezőbb árú földgázhoz juthatnak, elsősorban az amerikai forrásoknak köszönhetően.

Trump megkapta a választ Erdogantól, de nem erre számított (Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU)

Az orosz szállítások ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságúak maradnak, különösen a téli hónapokban. A miniszter jelezte: Oroszország, Azerbajdzsán és Türkmenisztán továbbra is meghatározó partnerek, miközben a fekete-tengeri kitermelés 2026-ra megduplázódik, 2028-ra pedig 16 millió háztartás ellátását biztosíthatja a török saját gáz.

Bayraktar kitért a nukleáris energiára is. Mint mondta, az akkuyu-i atomerőmű első reaktorát 2026-ban üzembe helyezik, és Törökország saját moduláris reaktorok fejlesztését is tervezi. „Beléptünk a nukleáris reneszánsz korszakába, amikor az energiaigény minden korábbinál nagyobb, ezért saját kapacitásainkra kell támaszkodnunk” – fogalmazott.

A tárcavezető szerint Törökország energiastratégiája világos: diverzifikációval, LNG-beruházásokkal, fekete-tengeri kitermeléssel és nukleáris fejlesztésekkel kívánják garantálni, hogy a lakosság hosszú távon biztonságos és megfizethető energiához jusson.

Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóján arra szólította fel Recep Tayyip Erdogant, hogy Törökország hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával. A Fehér Házban tartott megbeszélésen Trump úgy fogalmazott: „a legjobb dolog, amit Erdogan tehetne, ha nem venne olajat és gázt Oroszországtól, miközben az folytatja hadjáratát Ukrajna ellen”. A tárgyaláson szóba került az F–35-ös vadászgépek ügye is, amelyeket Ankara régóta szeretne beszerezni, ám továbbra sem született áttörés. Trump ugyanakkor jelezte, hogy bízik a szankciók enyhítésében és a török–amerikai kapcsolatok rendezésében – írta a BBC.

Bayraktar mostani nyilatkozata egyértelmű válasz Trump kérésére.