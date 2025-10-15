Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

A Trump korábban jó kapcsolatként jellemezte viszonyát az orosz vezetővel, ugyanakkor csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy nem történt előrelépés a békefolyamatban.

Trump és Putyin Fotó: Mihail Klimenyev / MTI/EPA/Szputnyik/Kreml

Trump odaszólt Putyinnak

Trump korábban azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok már hét nemzetközi konfliktust sikeresen rendezett, és a következő cél az ukrajnai háború lezárása lesz.

Nem szeretném kommentálni az amerikai elnök hozzáállását az orosz elnök tetteihez

– fogalmazott Peszkov a RIA Novosztyi szerint arra az újságírói kérdésre, melyet Trump kijelentése kapcsán tettek fel.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin minden döntését Oroszország és az orosz nép érdekei vezérlik, és továbbra is a politikai–diplomáciai megoldás lehetőségét keresi az ukrajnai konfliktusra. Ugyanakkor – tette hozzá – ezt Kijev akadályozza saját lépéseivel.