Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Vlagyimir Putyin

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

8 perce
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin láthatóan nem akarja lezárni a konfliktust Ukrajnában. „Egyszerűen nem akarja befejezni ezt a háborút” – fogalmazott Trump a Fehér Házban, Javier Milei argentin elnökkel tartott megbeszélésén. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre közölte, hogy nem kívánja kommentálni Donald Trump kijelentéseit, amelyek szerint Vlagyimir Putyin „nem akarja befejezni” az ukrajnai háborút.
A Trump korábban jó kapcsolatként jellemezte viszonyát az orosz vezetővel, ugyanakkor csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy nem történt előrelépés a békefolyamatban.

trump
Trump és Putyin Fotó: Mihail Klimenyev / MTI/EPA/Szputnyik/Kreml

Trump odaszólt Putyinnak

Trump korábban azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok már hét nemzetközi konfliktust sikeresen rendezett, és a következő cél az ukrajnai háború lezárása lesz.

Nem szeretném kommentálni az amerikai elnök hozzáállását az orosz elnök tetteihez

fogalmazott Peszkov a RIA Novosztyi szerint arra az újságírói kérdésre, melyet Trump kijelentése kapcsán tettek fel.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin minden döntését Oroszország és az orosz nép érdekei vezérlik, és továbbra is a politikai–diplomáciai megoldás lehetőségét keresi az ukrajnai konfliktusra. Ugyanakkor – tette hozzá – ezt Kijev akadályozza saját lépéseivel.

