Zelenszkij ennek nagyon nem fog örülni – Trump így fog pontot tenni a háború végére

A cikk szerint: „Trump jelenlegi diplomáciai javaslata az, hogy fagyasszák be a jelenlegi frontvonalat az ukrajnai konfliktus megoldása érdekében.”

Trump és Zelenszkij

Fotó: BRYAN DOZIER / NurPhoto

Ezt csinálná Trump

A tudósítók szerint azonban egy ilyen megoldást az ukrán hatóságok nehezen fogadhatnak el. Trump már utalt erre a javaslatra a Truth Social közösségi oldalán, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozó után.