Zelenszkij ennek nagyon nem fog örülni – Trump így fog pontot tenni a háború végére

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt javasolja, hogy fagyasszák be a jelenlegi frontvonalat az ukrajnai konfliktus megoldása érdekében – írja az Axios.
A cikk szerint: „Trump jelenlegi diplomáciai javaslata az, hogy fagyasszák be a jelenlegi frontvonalat az ukrajnai konfliktus megoldása érdekében.”
Ezt csinálná Trump
A tudósítók szerint azonban egy ilyen megoldást az ukrán hatóságok nehezen fogadhatnak el. Trump már utalt erre a javaslatra a Truth Social közösségi oldalán, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozó után.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!