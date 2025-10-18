Hírlevél

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Donald Trump

Zelenszkij ennek nagyon nem fog örülni – Trump így fog pontot tenni a háború végére

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt javasolja, hogy fagyasszák be a jelenlegi frontvonalat az ukrajnai konfliktus megoldása érdekében – írja az Axios.
A cikk szerint: „Trump jelenlegi diplomáciai javaslata az, hogy fagyasszák be a jelenlegi frontvonalat az ukrajnai konfliktus megoldása érdekében.”

Trump és Zelenszkij 
Fotó: BRYAN DOZIER / NurPhoto

Ezt csinálná Trump

A tudósítók szerint azonban egy ilyen megoldást az ukrán hatóságok nehezen fogadhatnak el. Trump már utalt erre a javaslatra a Truth Social közösségi oldalán, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozó után.

 

 

