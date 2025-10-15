Európa retteg: Trump átverheti Zelenszkijt a rakétákkal

A szakértő a YouTube-on elmondta: az európaiak tisztában vannak vele, hogy Donald Trump hajlamos a nagy ígéretekre, de ritkán váltja be azokat. Mercouris szerint a Trump–Zelenszkij találkozó körüli feszültség is ezt bizonyítja, hiszen az európaiak most attól félnek, hogy Trump blöfföl, amikor Tomahawk-rakétákat ígér Kijevnek – mégis megpróbálják befolyásolni, hogy ezzel „megmenthessék” Volodimir Zelenszkijt – írja a Lenta. A szakértő hozzátette, hogy a kontinens politikusai kénytelenek Washingtonra támaszkodni, mert nélküle Ukrajna támogatása „egyszerűen értelmetlen”.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij várhatóan pénteken tárgyal – a Trump–Zelenszkij találkozó kulcsfontosságú lehet Európa számára.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Trump–Zelenszkij találkozó: Európa nem bízik az amerikai elnökben

Mercouris hozzátette: az európai döntéshozók azért sem hisznek Trumpnak, mert folyamatosan változtatja álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Mégis kénytelenek kapaszkodni minden nyilatkozatába, hátha sikerül rá nyomást gyakorolniuk. „Az alternatíva – vagyis hogy saját erőből tartsák életben Kijevet – egyszerűen abszurd” – fogalmazott a brit elemző.

Korábban Trump maga is utalt arra, hogy Zelenszkij a találkozón újabb fegyvereket, köztük Tomahawk-rakétákat fog kérni. „Pénteken érkezik hozzám az ukrán elnök, és tudom, mit fog mondani... Tomahawkot szeretne kapni” – mondta az amerikai vezető.