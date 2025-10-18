Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Trump szerint a találkozó „nagyon érdekes és barátságos” volt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét félnek meg kellene állapodnia az ukrajnai válság rendezéséről. Az amerikai elnök ismét kifejtette, hogy szerinte a konfliktus nem alakult volna ki az ő kormányzása alatt.

Trump és Zelenszkij Fotó: BRYAN DOZIER / NurPhoto

Trump a blogjában így fogalmazott

Meg kell állniuk ott, ahol vannak. Hagyják, hogy mindkét fél győzzön, és a történelem döntse el, kinek volt igaza! Elég a lövöldözésből, több halott ne legyen, és vége az óriási, felfoghatatlan kiadásoknak.

A Fehér Ház korábban közzétett egy fotót Trump és Zelenszkij találkozójáról, a közlemény szerint a tárgyalás „előnyös NATO-üzletet” eredményezett. Eközben az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy nem kívánja nyilvánosságra hozni a Tomahawk-rakétákra vonatkozó megállapodás részleteit.