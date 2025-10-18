Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Jó ha tudja!

Így lehet lenullázni a pénztárcánkat: ezt kell tudni a gyorshajtásért járó bírságokról!

Fehér Ház

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, a Truth Social oldalán osztotta meg gondolatait a Volodimir Zelenszkijjel tartott találkozóról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fehér HázDonald TrumpZelenszkij

Trump szerint a találkozó „nagyon érdekes és barátságos” volt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét félnek meg kellene állapodnia az ukrajnai válság rendezéséről. Az amerikai elnök ismét kifejtette, hogy szerinte a konfliktus nem alakult volna ki az ő kormányzása alatt.

trump
Trump és Zelenszkij Fotó: BRYAN DOZIER / NurPhoto

Trump a blogjában így fogalmazott

Meg kell állniuk ott, ahol vannak. Hagyják, hogy mindkét fél győzzön, és a történelem döntse el, kinek volt igaza! Elég a lövöldözésből, több halott ne legyen, és vége az óriási, felfoghatatlan kiadásoknak.

A Fehér Ház korábban közzétett egy fotót Trump és Zelenszkij találkozójáról, a közlemény szerint a tárgyalás „előnyös NATO-üzletet” eredményezett. Eközben az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy nem kívánja nyilvánosságra hozni a Tomahawk-rakétákra vonatkozó megállapodás részleteit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!