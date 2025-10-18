Trump kinevette Zelenszkijt

Az amerikai elnök, Donald Trump nevetett Volodimir Zelenszkij reakcióján, amikor a Fehér Házban a Bering-szoros alagút ötletéről kérdezték, amely összeköthetné Oroszországot és Alaszkát. A találkozóról a Fehér Ház YouTube-csatornáján élő közvetítés is készült.
A sajtó egyik képviselője Trump véleményét kérdezte az alagút-projektről. Az amerikai elnök érdekesnek találta az ötletet, és megkérdezte ukrán kollégáját, mit gondol róla. Zelenszkij elmondta, hogy az ötlet nem tetszik neki.
Trump nevetett
„Gondoltam, hogy nem fog tetszeni neked” – mondta Trump nevetve.
Korábban a Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, Kirill Dmitrijev arról számolt be, hogy az orosz és amerikai felek tovább tárgyalnak a Bering-szorosi alagút építésének lehetőségéről.
