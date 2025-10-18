Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Trump és Zelenszkij október 17-én, pénteken Washingtonban találkozott. A Strana kiemelte, hogy a megbeszélés során nem született döntés a Tomahawk-rakéták Ukrajnának történő átadásáról, ami meghiúsítja az ukrán kormány által választott stratégiát.

Trump és Zelenszkij találkozója.

Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump és Zelenszkij Washingtonban találkozott

Korábban Franciaországban is beszámoltak Zelenszkij washingtoni kudarcáról. Florian Philippot politikus szerint az ukrán elnöknek most már csak egy lehetősége maradt: tárgyalásba bocsátkozni Oroszországgal.