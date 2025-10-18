Az amerikai elnök, Donald Trump közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy az Egyesült Államok nem kívánja bevonni magát a háborúba – számolt be az ukrán Strana című lap a RIA Novosztyi híre alapján.
Trump és Zelenszkij október 17-én, pénteken Washingtonban találkozott. A Strana kiemelte, hogy a megbeszélés során nem született döntés a Tomahawk-rakéták Ukrajnának történő átadásáról, ami meghiúsítja az ukrán kormány által választott stratégiát.
Trump és Zelenszkij Washingtonban találkozott
Korábban Franciaországban is beszámoltak Zelenszkij washingtoni kudarcáról. Florian Philippot politikus szerint az ukrán elnöknek most már csak egy lehetősége maradt: tárgyalásba bocsátkozni Oroszországgal.
