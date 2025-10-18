Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Strana

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai elnök, Donald Trump közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy az Egyesült Államok nem kívánja bevonni magát a háborúba – számolt be az ukrán Strana című lap a RIA Novosztyi híre alapján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
StranaTrumptomahawkVolodimir Zelenszkij

Trump és Zelenszkij október 17-én, pénteken Washingtonban találkozott. A Strana kiemelte, hogy a megbeszélés során nem született döntés a Tomahawk-rakéták Ukrajnának történő átadásáról, ami meghiúsítja az ukrán kormány által választott stratégiát.

trump
Trump és Zelenszkij találkozója.
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump és Zelenszkij Washingtonban találkozott

Korábban Franciaországban is beszámoltak Zelenszkij washingtoni kudarcáról. Florian Philippot politikus szerint az ukrán elnöknek most már csak egy lehetősége maradt: tárgyalásba bocsátkozni Oroszországgal.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!