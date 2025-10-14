Köhög? Sokan influenzának hiszik, pedig halálos is lehet – újra terjed a rémséges fertőzés

A tuberkulózis — vagyis TBC — évszázadokon át az egyik legrettegettebb betegségnek számított, most pedig ismét növekszik a fertőzöttek száma. A brit Egészségügyi Biztonsági Ügynökség (UKHSA) legfrissebb adatai szerint 2024-ben 13,6 százalékkal több esetet regisztráltak, mint az előző évben. A betegség különösen a zsúfolt városokban terjed gyorsan, és halálos lehet, ha nem diagnosztizálják időben - írja a DailyMail.

tuberkulózis fertőzés a tüdőben – anatómiai illusztráció Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Tuberkulózis: a láthatatlan járvány, amit sokan összetévesztenek a náthával

A tuberkulózist a Mycobacterium tuberculosis baktérium okozza, amely leggyakrabban a tüdőt támadja meg, de akár a gerincet, vesét vagy az agyat is elérheti. A tünetek alattomosan, hetek-hónapok alatt fejlődnek ki: makacs, három hétnél tovább tartó köhögés, láz, éjszakai izzadás, gyengeség, fogyás és étvágytalanság jellemzi.

Kezeletlenül a tuberkulózis súlyos szövődményekhez, tüdőkárosodáshoz, agyhártyagyulladáshoz vagy akár halálhoz is vezethet. A betegség továbbra is a világ leggyakoribb halálos fertőzése: 2023-ban több mint 1,25 millió ember életét követelte – többet, mint a HIV, a malária vagy a Covid-19.

A kór gyógyítható, de legalább hat hónapos antibiotikum-kúrára van szükség, amelyet a gyógyszerrezisztencia elkerülése érdekében végig kell vinni. A fertőzés főként hosszan tartó közvetlen kontaktus során terjed, például köhögéssel vagy tüsszentéssel.

Dr. Esther Robinson, a UKHSA TBC-részlegének vezetője hangsúlyozta: „Nem minden makacs köhögés influenza vagy koronavírus – a háttérben gyakran tuberkulózis is állhat.”

