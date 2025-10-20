Tudomány testközelből: október végén jön a 2. Tudományos Expo

Hírlevél

Látványos bemutatók, jövőformáló előadások és interaktív programok várják az érdeklődőket. Az idei Tudományos Expó különlegessége, hogy a laboratóriumok világa most kilép a kulisszák mögül – és mindenki számára hozzáférhetővé válik.
2025. október 28–30. között a Millenáris D épületében ismét megrendezik a Tudományos Expót, amely Magyarország egyik legnagyobb tudománynépszerűsítő eseménye. A program ingyenes, látványos, interaktív és minden korosztály számára kínál élményt, tudást és inspirációt.

2025. október 28–30. között a Millenárison megrendezik a 2. Tudományos Expót
Fotó: Marton Nagy

A 2. Tudományos Expo célja, hogy lebontsa a tudomány és a nagyközönség közötti falakat. Az eseményen a látogatók nemcsak megfigyelők, hanem aktív résztvevők is lehetnek – a laboratóriumi világ most tényleg kilép a színfalak mögül.

A tudomány mindenkié – és most elérhető közelségbe kerül

A Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia közös szervezésében megvalósuló Expo az őszi tanszünet idejére időzítve várja az érdeklődőket. A háromnapos rendezvény során a tudomány legfrissebb eredményei, technológiai újításai és jövőformáló irányai kerülnek a középpontba – közérthető, élményalapú formában.

A kiállítók között egyetemek, kutatóintézetek, tudományos projektek és start-upok is bemutatkoznak, így a látogatók átfogó képet kaphatnak arról, hol tart ma a hazai tudomány, és merre halad tovább.

Kiemelt témák és látványos kísérletek

A programban olyan nevek szerepelnek, mint Kapu Tibor űrhajós, Merkely Béla professzor vagy Cserényi Gyula kutató, akik előadásaikkal és jelenlétükkel teszik még inspirálóbbá az eseményt. A nagyszínpadon több látványos kísérlet is bemutatásra kerül, és a közönség ezek egy részét akár ki is próbálhatja.

A színházteremben szakmai kerekasztalok várják a tudományos témák iránt érdeklődőket, ahol többek között a következő kérdések kerülnek terítékre:

  • Hogyan változtatja meg az életünket az önvezető autózás?
  • Mit jelent a mesterséges intelligencia az élelmiszeriparban, az oktatásban vagy a gyógyászatban?
  • Milyen új eszközökkel vehetjük fel a harcot a daganatos megbetegedésekkel és a baktériumfertőzésekkel?

A robotika is fontos szerepet kap: a látogatók humanoid robotokkal és robotkutyákkal is találkozhatnak, amelyek működése és felhasználási területei szintén részei lesznek a bemutatóknak.

Tudományos nagykövetek, akik közelebb hozzák a jövőt

Az esemény egyik különleges eleme a Tudományos nagykövetek jelenléte. Fiatal, feltörekvő kutatók mesélnek arról, hogyan alakult a pályájuk, mit jelent számukra a tudomány mint életforma, és miként lehet a kutatói munka inspiráló, sőt izgalmas karrierút.

Ők azok, akik képesek megszólítani a középiskolásokat, egyetemistákat és a fiatal felnőtteket – hiszen saját példájukon keresztül mutatják meg, hogyan válhat a tudomány valósággá a hétköznapokban is.

A 200 éves Magyar Tudományos Akadémia előtt tisztelegve

A 2025-ös Tudományos Expo külön aktualitása, hogy része a Magyar Tudomány Évének, amelyet az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából hirdettek meg. A rendezvény méltó módon kapcsolódik ehhez a jubileumi sorozathoz, hiszen egyszerre ünnepli a magyar tudomány múltját, jelenét és jövőjét.

A programsorozat célja, hogy a tudomány ne csupán az akadémiai világ belügye legyen, hanem mindenki számára érthető és átélhető valóság. A Tudományos Expo ehhez kínál élményt, példákat és találkozásokat – személyesen a kutatókkal, fejlesztőkkel és szakemberekkel.

Három ok, amiért érdemes ellátogatni az Expóra

  • Mert testközelből tapasztalhatjuk meg, hogyan működik a tudomány – legyen szó fizikai kísérletről, szövettani vizsgálatról vagy mesterséges intelligencia alkalmazásáról.
  • Mert kérdezhetünk a kutatóktól, előadóktól, szakemberektől, így a tudomány nem elvont elmélet, hanem közvetlen élmény lesz.
  • Mert a gyerekektől a nyugdíjasokig mindenki találhat olyan programot, amely érdeklődéséhez és tudásszintjéhez illeszkedik – ráadásul mindezt teljesen ingyen.

A jövő itt kezdődik – és most mindenki számára nyitva áll

A Tudományos Expo nem konferencia, nem tantárgyi bemutató, és nem is egy tudományos előadás-sorozat. Sokkal inkább egy tudományos élményfesztivál, ahol a kíváncsiság, a felfedezés öröme és a közös gondolkodás áll a középpontban.

október 28–30. között a Millenárison a tudomány végre kilép a megszokott keretek közül, és a jövő építői – legyenek gyerekek, tanárok vagy kutatók – egy térben találkozhatnak. Ez az Expo arról szól, hogy a tudomány mindenkié – és most valóban karnyújtásnyi közelségbe kerül.

 

 

