Tudomány testközelből: október végén jön a 2. Tudományos Expo

2025. október 28–30. között a Millenáris D épületében ismét megrendezik a Tudományos Expót, amely Magyarország egyik legnagyobb tudománynépszerűsítő eseménye. A program ingyenes, látványos, interaktív és minden korosztály számára kínál élményt, tudást és inspirációt.

Fotó: Marton Nagy

A 2. Tudományos Expo célja, hogy lebontsa a tudomány és a nagyközönség közötti falakat. Az eseményen a látogatók nemcsak megfigyelők, hanem aktív résztvevők is lehetnek – a laboratóriumi világ most tényleg kilép a színfalak mögül.

A tudomány mindenkié – és most elérhető közelségbe kerül

A Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia közös szervezésében megvalósuló Expo az őszi tanszünet idejére időzítve várja az érdeklődőket. A háromnapos rendezvény során a tudomány legfrissebb eredményei, technológiai újításai és jövőformáló irányai kerülnek a középpontba – közérthető, élményalapú formában.

A kiállítók között egyetemek, kutatóintézetek, tudományos projektek és start-upok is bemutatkoznak, így a látogatók átfogó képet kaphatnak arról, hol tart ma a hazai tudomány, és merre halad tovább.

Kiemelt témák és látványos kísérletek

A programban olyan nevek szerepelnek, mint Kapu Tibor űrhajós, Merkely Béla professzor vagy Cserényi Gyula kutató, akik előadásaikkal és jelenlétükkel teszik még inspirálóbbá az eseményt. A nagyszínpadon több látványos kísérlet is bemutatásra kerül, és a közönség ezek egy részét akár ki is próbálhatja.

A színházteremben szakmai kerekasztalok várják a tudományos témák iránt érdeklődőket, ahol többek között a következő kérdések kerülnek terítékre:

Hogyan változtatja meg az életünket az önvezető autózás?

Mit jelent a mesterséges intelligencia az élelmiszeriparban, az oktatásban vagy a gyógyászatban?

Milyen új eszközökkel vehetjük fel a harcot a daganatos megbetegedésekkel és a baktériumfertőzésekkel?

A robotika is fontos szerepet kap: a látogatók humanoid robotokkal és robotkutyákkal is találkozhatnak, amelyek működése és felhasználási területei szintén részei lesznek a bemutatóknak.