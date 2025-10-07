Forró vízben találták meg a házaspárt, akik túlságosan megünnepelték a lányuk szülinapját

A brazil Santa Catarina államban történt a megrázó eset, amelyben Jeferson Luiz Sagaz rendőr és felesége, Ana Carolina Silva életét vesztette. A pár a kislányuk negyedik születésnapját ünnepelte, majd az estét alkohollal és kokainnal zárta — ez a túladagolás végül tragédiához vezetett – írja a NewYork Post.

Túladagolás – a motel fürdőszobájában találták meg a házaspár holttestét Illusztráció/Unsplash

A túladagolás és a forróság együtt okozta a tragédiát

A házaspár egy motelben szállt meg, ahol másnap holtan találták őket a fürdőkádban. A víz hőmérséklete közel 50 Celsius-fok volt, miközben a helyiségben egy hősugárzó is működött. A boncolás szerint a halál oka hőguta és szervezet-összeomlás volt, amit az alkohol és a kokain együttes hatása súlyosbított.

A szakértők szerint a túladagolás miatt a pár testhőszabályozása leállt, és tompult állapotban már nem érzékelték a veszélyt. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, valamint a fulladást és az áramütést is.

Carolina családja azt állította, hogy a nő nem használt rendszeresen drogokat, és elképzelhető, hogy kényszer hatására fogyasztotta az anyagot. A pár húsz éve volt együtt, és kapcsolatukban korábban semmilyen erőszakos eseményt nem rögzítettek.

Carolina szépségszalonja megható üzenettel búcsúzott tőle:

Elveszítettünk egy anyát, feleséget, vezetőt és kivételes nőt.

